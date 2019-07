Contratto di sviluppo, 31 sindaci molisani chiedono chiarimenti anche a Conte

CAMPOBASSO. In un documento congiunto, 31 sindaci molisani chiedono chiarimenti alle autorità competenti, tra cui il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il governatore della Regione Molise Donato Toma, il Prefetto di Campobasso Maria Guia Federico e il Prefetto di Isernia Cinzia Guercio, in merito ai criteri di selezione per la graduatoria attinente alla dotazione finanziaria assegnata alla progettazione del CIS Molise:

«In riferimento e relazione all'oggetto della presente, vista la pubblicazione della graduatoria attinente alla dotazione finanziaria assegnata alla progettazione del CIS Molise, i rappresentanti dei Comuni sottoscrittori ritenendo questa iniziativa una opportunità unica e forse non ripetibile di concreto sviluppo dell'intero territorio Regionale

Chiedono Alle Signorie Illustrissime un opportuno, sollecito incontro al fine di avere chiarimenti circa il metodo di selezione ed assegnazione dei fondi che appare discrezionale e non rispettoso di quelli che sono gli intenti dichiarati in sede Istituzionale. Infatti, la progettualità richiesta e che ogni Comune partecipante ha prodotto, sembra non essere stata valutata in virtù dei criteri verbalmente enunciati, ma che gli stessi siano stati puntualmente disattesi nella fase selettiva. Gli istanti, ai fini della tutela del principio di trasparenza che deve uniformare gli atti di ogni Pubblica Amministrazione, chiedono altresì di poter essere resi edotti sull'iter di valutazione, ivi compresa la composizione del Collegio valutativo, ultimo "step" di una procedura che appare non possedere alcun requisito di evidenza pubblica.»

I sindaci di Civitacampomarano, Sant'Agapito, Portocannone, Castelbottaccio, Cantalupo nel Sannio, Roccamandolfi, Torella, Riccia, Ferrazzano, Guardialfiera, Montefalcone nel Sannio, Palata, Acquaviva Collecroce, Mafalda, Tavenna, Castelmauro, Pietracatella, Limosano, San Massimo, Colle D'Anchise, San Giacomo degli Schiavoni, Tufara, Provvidenti, Petacciato, Mirabello Sannitico, Roccavivara, Pietracupa, Macchia Valfoltore, Sant'Elia a Pianisi, Gambatesa, Colletorto.