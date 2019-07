MONTENERO DI BISACCIA. Giovedì 18 luglio si è svolto il primo dei quattro appuntamenti del progetto di educazione ambientale “Educare in riva al mare” promosso dalla Bottega degli Incanti, con il patrocinio del Comune di Montenero di Bisaccia e la partecipazione delle associazioni Ambiente Basso Molise, Legambiente Molise e del Centro Olistico Equilibrium.

La Bottega degli Incanti è da sempre impegnata in attività ludico-ricreative e di sostegno alle famiglie; al contempo è vicina e promotrice di attività di carattere ambientale e di tutela del territorio.

Il programma delle attività 2019 si compone di quattro incontri. Giovedì 18 luglio si è svolto il primo: Ben-Essere - in Armonia con la Terra - Storie, letture, meditazione e yoga per bambini da 5 a 11 anni. Questo primo appuntamento si è svolto sulla spiaggia del lido Sveva, con la partecipazione del Centro Olistico Equilibrium.

L’obiettivo di questo primo incontro è stato quello di ritrovare, per un pomeriggio, tutta la bellezza del “tempo lento”, di un tempo capace di riportare il battito dei nostri cuori in sintonia con quello pulsante della nostra Madre Terra, lontani dai ritmi frenetici che sempre più spesso caratterizzano le giornate di grandi e piccini.

È stata condotta una lettura animata in riva al mare, una storia fatta di uomini, animali e territori. Una voce ha ricordato agli ascoltatori lo stretto legame che unisce l’uomo alla natura, un legame fatto di conoscenze, rispetto ed amore.

A seguire è stata svolta un’attività di Balyayoga per bambini condotta dall’istruttrice Rebecca Di Clemente.

La Bottega degli Incanti ringrazia per l’ampia partecipazione a questo primo incontro e ricorda i prossimi appuntamenti:

giovedì 25 luglio dalle ore 17.30, con la collaborazione dell’associazione Legambiente Molise, ci sarà l’attività “Riciclo creativo” - momento informativo e laboratorio creativo per bambini da 5 a 11 anni;

giovedì 1 agosto dalle ore 17.30, con la collaborazione dell’associazione Ambiente Basso Molise, vi aspetta “Una casa per il Fratino” - Momento informativo e laboratorio creativo per bambini da 5 a 11 anni.

Le attività in programma si concluderanno giovedì 8 agosto quando con La Bottega degli Incanti si svolgerà un laboratorio creativo sulle “Alternative Possibili”.

Tutte le attività in programma per il 25 luglio, 1 e 8 agosto verranno svolte, in località Costa Verde (spiaggia libera zona Hotel Strand - Camping Costa Verde) marina di Montenero di Bisaccia dalle ore 17.30 alle ore 19.00. La partecipazione è completamente gratuita.

Le motivazioni che hanno portato alla nascita di tali attività sono differenti: il rispetto e la tutela di una zona così delicata come la fascia costiera, il mare e l’ambiente di riva, la creazione di momenti di aggregazione e socializzazione fuori dagli, ormai soliti, contesti telematici; la scoperta del nostro territorio troppo spesso sottovalutato e il voler trascorrere del tempo all’aria aperta per favorire una conoscenza diretta della natura al fine di infondere in ognuno la consapevolezza di quanto sia importante tutelarla e rispettarla.

L’associazione La Bottega degli incanti ringrazia tutte le associazioni che hanno accettato di collaborare a questo progetto, l’amministrazione comunale di Montenero di Bisaccia e l’assessore alle politiche ambientali, Simona Contucci, sempre sensibile a questi temi.