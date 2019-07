Cannabis legale: cos’è e dove si acquista

TERMOLI. La cannabis legale è probabilmente uno dei prodotti che più fa discutere politici e opinione pubblica nel nostro Paese. Ciò che la rende light è il basso contenuto di THC (tetraidrocannabinolo) che poi non è altro che il principio attivo che, se presente in grosse quantità, è il principale responsabile degli effetti psicotropi e fisici della marijuana sull’individuo. Nelle varietà di canapa legale, il THC è presente per un massimo dello 0,2%, con una soglia di tolleranza dello 0,5%. Questo limite è stato definito dalla Legge 242 del Dicembre 2016, attualmente in vigore in Italia. La stessa normativa, però, non prevede un uso ricreativo della marijuana legale.

Ovviamente, nella categoria della canapa legale non è compresa la canapa impiegata per uso terapeutico, che contiene un tasso di tetraidrocannabinolo decisamente superiore rispetto a quella light. In quel caso si tratta di un vero e proprio farmaco che va usato e acquistato dietro prescrizione medica.



Dove si acquista la cannabis light?

Sebbene in passato potesse apparire molto complicato acquistare cannabis light, adesso non è certamente più così, grazie alla presenza di negozi fisici e virtuali su tutto il territorio. Tra i rivenditori fisici, si annoverano anche i grow shop, che vendono semplicemente prodotti a base di canapa leggera. Si parla, ad esempio, di cosmetici, oli, materiali edili e capi di abbigliamento derivati proprio dalla pianta della cannabis.





Per quanto concerne i negozi virtuali, si tratta di veri e propri e-commerce specializzati in vendita di marijuana legale. Gli shop online, oltre a vendere anche prodotti a base di canapa, si occupano anche di commercializzare kit di prova del prodotto, sempre rispettando le normative vigenti nel nostro Paese.

Perché acquistare dagli shop online è meglio?

Servirsi di uno shop online per acquistare marijuana legale o prodotti da questa derivati è sicuramente molto più vantaggioso rispetto ad un negozio fisico. Ecco perché: