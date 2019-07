Un'altra domenica senz'acqua: stop a Ururi, Portocannone, San Martino e Campomarino

URURI. Un'altra domenica senz'acqua, probabilmente, per 4 importanti comuni del basso Molise.

Molise Acque ha comunicato sia agli enti interessati direttamente: Ururi, San Martino in Pensilis, Portocannone e Campomarino, nonché alla prefettura di Campobasso, che domani, domenica 21 luglio 2019, a causa dei lavori di riparazione della condotta idrica dell'acquedotto Basso Molise Liscione nel tratto partitore in pressione della statale 87 di Ururi, alla 6.30 si provvederà alla sospensione del flusso idrico. I 4 Comuni coinvolti sono stati invitati ad assumere i necessari provvedimenti di regolazione del flusso idrico in funzione della disponibilità, tenendo presente che si prevede la regolarizzazione dello stesso nella tarda serata di domenica.

«Ancora una volta viene lasciata la popolazione senz’acqua di domenica – il commento amaro del sindaco di Ururi Raffaele Primiani – quel tratto è divenuto un colabrodo e non riescono a fare un intervento risolutivo, nonostante siano solo pochi chilometri. Ma non finisce qui».