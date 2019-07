Cittadinanza europea, cosa dicono i risultati del laboratorio sociale

GUGLIONESI. Il laboratorio sulla cittadinanza europea organizzato dal liceo delle scienze umane e linguistico di Guglionesi (tra l’8-12 luglio 2019) è terminato con un focus rivolto ai partecipanti incentrato su domande inerenti argomenti trattati nelle diverse sessioni del laboratorio, le cui risposte destano un certo interesse perchétoccano temi dell’attuale dibattito in corso nell’Ue e sulle sue prospettive.Riportiamo alcune delle domande, unitamente alle risposte espresse in maniera anonima dai partecipanti. Alla domanda a tuo avviso il processo di integrazione europea che ha portato all'attuale Unione ha contribuito in modo determinante ad affrontare tematiche rilevantidalle risposte (tra il si, no e non-so)risulta assolutamente prevalente il SI,tra il 73-87%.

Alla domanda nel definire livelli di deficit e di investimento quale delle due seguenti logiche ritieni gli stati membri debbano far prevalere? l’87% si dice a favore della solidarietà nel rispetto delle regole e contraria all’austerità e contraria all’austerità. Alla domanda Qual èla tua opinione sul rapporto tra l'Italia e l'Unione europea? L’80% ritiene che l’azione comune con altri partner dell’Ue è la strada per difendere meglio gli interessi degli italiani. Alla domanda l’immigrazione è una delle sfide che la globalizzazione richiede all’Europa di affrontare e che mette alla prova i valori fondanti della Ue.Quale approccio utilizzare tra 4 proposte?

In sintesi, le risposte sembrano indicare che l’immigrazione non viene percepita, in generale, come una minaccia. A condizione che l’UE adotti una politica rigorosa, da una parte, ed accogliente dall’altra soprattutto verso lavoratori qualificati. Pertanto, non è necessario rivedere i trattati di Schengen. Mentre l’Europa dovrà prepararsi a promuovere politiche di integrazione basate sul dialogo e la convivenza pacifica tra culture. Ritenendo che l’emigrazione può essere una risorsa per contrastare l’invecchiamento demografico. Circa il grado di fiducia verso le istituzioni ‘politiche’ è piuttosto alta. Nell’ordine abbiamo che unendo le voci molta e sufficiente abbiamo in ordine decrescente: UE= 86,7%, Comune= 80%, Stato = 73,33%, Regione= 73,3.

Per quanto attiene i livelli di conoscenza delle istituzioni e processi decisionali emerge una conoscenza meno sicura delle complesse problematiche afferenti la loro gestione con una prevalenza dei non-so. I partecipanti hanno seguito con interesse il laboratorio e le attività proposte. Si sono fatti un’idea dell’Ue e delle sue funzioni sulla base dei dati ad essi forniti.

Emerge una visione aperta e positiva verso uno spazio aperto di 500 milioni di abitanti, qual è quello dell’Ue e la chiara percezione delle opportunità offerte dalle politiche di integrazione. Senza rinunciare ad esprimere una visione critica circa le politiche economiche e fiscali, schierandosi per la solidarietà. Principio e valore fondante della carta dei diritti europei. Il modo di guardare all’emigrazione è tipico della generazione Erasmus, aperta e senza pregiudizi per la diversità. Non a caso prospettano la necessità di porre in essere politiche di integrazione inclusive.

Anche se con molto realismo pongono, nello stesso tempo, il tema delle necessarie misure selettive e di controllo che l’Ue deve attuare. Il liceo alla luce di questi risultati esprime soddisfazione per aver contribuito, con tutti i limiti legati al tempo dedicato ed alla complessità della materia trattata, ad aumentare le competenze degli allievi partecipanti sostenendoli nel percorso formativo secondo quanto previsto dalle finalità del progetto. Non rimane che augurare ad essi una positiva e costruttiva esperienza nell’incontro culturale con la comunità di Cambridge.