TERMOLI. Un turista ci segnala uno spiacevole episodio accadutogli nella nostra città giovedì.

«Buongiorno, sono Daniele Guccione, cittadino residente in provincia di Bari, ed ho avuto il grande piacere di sostare, io e la mia famiglia, per qualche giorno nella vostra splendida città. In data 18 luglio ho voluto visitare anche le Isole Tremiti. E qui arrivo al de quo, al motivo per il quale vi scrivo.

Ho parcheggiato la macchina al porto la mattina e sono tornato la sera alle sette, ed ho trovato una multa sul parabrezza. Niente di strano, naturalmente ero in difetto, e gli ausiliari della sosta hanno fatto il loro dovere.

Ma permettetemi di sollevare due motivi di doglianza, senza i quali la presente non avrebbe ragione d’essere.

Il primo è che io ho regolarmente pagato la sosta dalla 7,45 alle 15,30 ed il verbale è stato disposto alle 17,10. Mi ci sarebbero voluti 70 centesimi per coprire l’intera giornata e stare tranquillo. Per quale motivo non li avrei pagati? E qui devo farvi presente il secondo motivo di doglianza.

Il motivo è che al mattino in zona porto ci sono parcheggiatori, fenomeno di cui voi siete certamente a conoscenza, che.. come dire “confondono le idee”. In pratica, dietro loro insistenza, avrei dovuto pagare il minimo per il biglietto (in pratica 80 centesimi) e “stare tranquillo”. Ad ogni buon conto io ho messo 2 euro nella colonnina. Costo del “servizio” dei posteggiatori: 5 euro che, per amor di pace, ho pagato. E così al termine della giornata mi sono trovato a pagare due volte il parcheggio al porto.

Ho sbagliato due volte, certo, a non versare l’intera quota ed alimentare l’abusivismo, ma un po’ di elasticità avrebbe permesso, al netto della conoscenza della presenza dei posteggiatori, di vedere che comunque avevo coperto 7 ore di sosta, che non avevo posteggiato la mia auto totalmente a sbafo ed inoltre un turista che vuole stare tranquillo e non trovare sorprese alla sua auto, cosa dovrebbe fare?

Nonostante questo piccolo “incidente” ho conservato comunque un’ottima impressione della vostra città.

Mi scuso per la lunghezza della lettera, ma non sono riuscito a condensare in meno parole quanto accaduto. Inutile precisare che pagherò il dovuto nei termini indicati nell'accertamento».

Il fenomeno dei parcheggiatori abusivi purtroppo non è nuovo, tant'è che nemmeno a farlo apposta riceviamo da poco un'altra lamentela in merito: «Volevo segnalarvi lo scempio delle abusive giù al porto: si è costretti a pagare sia il parcheggio che loro. Io avrei una proposta: perché il concessionario delle strisce blu la mattina, fino a quando non partono le navi per le Tremiti, non manda lì i propri controllori, visto che né Capitaneria di porto né Vigili urbani intervengono? I controllori servono solo a fare le multe a coloro che pur avendo pagato lo stallo ritardano di 5 minuti?».