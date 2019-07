«Prepariamoci per la battaglia finale al Tar»

TERMOLI. Luna Park. Labirinto degli specchi. E’ quanto fa venire alla mente l’intreccio legale e burocratico del “ricorso al ricorso” che forse potrebbe portare all’esito finale: i cittadini termolesi, intrappolati negli intrecci politici sanitari ministeriali e regionali, andranno a sbattere la faccia contro gli specchi stessi.

Mi spiego. Stiamo parlando ovviamente del ricorso dell’Asrem al ricorso al Tar dei sindaci del basso Molise, in cui si chiedeva la sospensione cautelare sul Provvedimento di chiusura del Punto Nascita di Termoli.

Ed allora? Ed allora: un dubbio era iniziato a sorgere nell’ascolto della conferenza stampa (5 luglio) del Dott. Quintino Desiderio, segretario regionale del sindacato dei medici ospedalieri Cimo. Nella quale, a mio avviso,nella parte finale ed in maniera velata, ma neanche tanto, parla di una possibile strategia in atto che ha l’obiettivo di annientare il San Timoteo come Centro ospedaliero e ridurlo ad un punto ambulatoriale.

L’incertezza è così sintetizzabile: la disgrazia incredibile ed insopportabile capitata finora al reparto ginecologia ed ostetricia è il frutto di un mix di burocrazia, di incapacità manageriale, di leggi e decreti basati sui numeri e sulla consequenziale cecità che non permette di vedere le persone (al di là delle ventilate efficienze numeriche) oppure è la fase iniziale di una strategia di annullamento della sanità termolese?

Oggi (con il ricorso del ricorso)il dubbio comincia ad avere buone e dolorose radici. In ogni caso il problema non risiede nell’accertarsi se questa strategia esista o meno, ma con quali modalità combatterla come se ci fosse realmente. Perché la posta in gioco,l’eliminazione del San Timoteo, è troppo importante per potersi adagiare sul forse. E poi, se esistesse veramente, sarebbe pericoloso intervenire tardi cioè quando essa strategia si trova nella fase finale di realizzazione. Quindi il mostro della burocrazia e l’eventuale stratega ((la sanità privata?) che si serve di essa vanno affrontati subito.

Chi gioca a boccette sa che è l’ultima palla quella che conta. Chi segue l’attuale lottaper la permanenza a tempo indeterminato del Punto Nascita di Termoli sa che la vita o l’annullamento di esso dipende dalla sentenza finale del Tar che ci sarà tra 6 mesi circa.

Quindi diamo pure per scontato l’esito positivo dell’ordinanza sospensiva del 24 luglio e prepariamoci per la grande battaglia finale.

Per quanto visto finora, a prescindere, come già detto,dai sindaci del Basso Molise che hanno depositato il 5 luglio il ricorso al Tar (a cui è seguito il ricorso dell’Asrem) ed a parte alcune dichiarazioni- interviste di singoli personaggi o singole parti politiche, l’unica forza che abbiamo visto in campo è stata quella del Comitato Voglio nascere a Termoli che, attraverso tre manifestazioni (compresa quella del 21 luglio alle 2100) e la raccolta di firme, ha fatto sentire la presenza della cittadinanza.

Quanto sopra è lodevole, dati i risultati ottenuti finora. Ma è sufficiente per vincere sulla strategia mortifera suddetta? E’ molto probabile che la sola forza in campo del comitato Voglio nascere a Termoli non sia bastante. La cittadinanza che si è mossa dietro il comitato è stata significativa, ma può aumentare in maniera notevole.

E, seguendo il lapalissiano motto più siamo meglio è, sarà opportuno potenziare l’attuale forza con più mondi termolesi, più gruppi di cittadini che possono far sentire la loro presenza. Qui di seguito riporto alcuni esempi, ai quali segue un elenco certamente non esaustivo di potenziali gruppi nascenti

Esempio numero 1 Gruppo del mondo della scuola

Forse che gli insegnanti ed alunni siano lontani dal problema San Timoteo? Non credo proprio. Gli insegnanti potrebbero essere i promotori di un coinvolgimento sociale ed educativo: la salute che dai giovani è vista anagraficamente come qualcosa di lontano è invece un servizio che deve essere vicino a tutti nel presente e nel futuro.

Esempio numero 2Gruppo dei dipendenti dell’Ospedale (extra Punto Nascita)

Questo gruppo di cittadini si allerterebbe per una solidarietà a breve (cioè relativamente al Punto Nascita) Ma con lo sguardo a lungo termine il loro intervento può dare un contributo a salvaguardare il loro posto di lavoro per il futuro.

Esempio numero 3Gruppo dei commercianti

I commercianti, con l’occhio che non guarda solo all’immediato, non possono tollerare che la loro cittadina si depauperi della vita di un ospedale e tutto quanto (anche economicamente) le ruota intorno.

Esempio numero 4Gruppo deicreativi

I creativi possono fare tanto in una battaglia che non deve ammettere esclusioni di colpi contro coloro che portano una strategia letale per Termoli. Mi riferisco ai quelli della letteratura(scrivere pamphleta riguardo o singolifogli), della musica ( mi rivolgo a tanti ed in particolare all’autrice di U’ Termelese ) della poesia dialettale (ne sono in tanti come Giovanni De Fanis, Saverio Metere, e tanti giovani) della pittura con mostre monotematiche, del teatro e della satira corrosiva ( con aggiunta di parecchie gocce di arsenico). In quest’ultimo caso mi rivolgo in particolare a Nicolino Cannarsa. Con la sua compagnia teatrale potrebbe allestire brevissimi spettacoli anche di 15 minuti all’aperto in vari punti della città ripetitivi nello stesso giorno o nella settimana,filmati e trasmessi in rete.

E,come già detto, riporto qui di seguito l’elenco certamente non esaustivo dei gruppi potenziali termolesi che possono nascere e dare vita ad iniziative di dissenso alla chiusura del Punto Nascita ed alla strategia di riduzione del San Timoteo da Ospedale a Punto poliambulatoriale: la scuola, la dipendenza ospedaliera, il sindacato dei medici, i pensionati, i politici in una unione interpartitica se pur temporanea, le mamme potenziali puerpere, i nonni e le nonne in attesa di diventarlo, i commercianti, le associazioni culturali e quelle sportive, gruppo di avvocati, gruppo di professionisti vari, gruppo di creativi (del teatro, della musica, della poesia, di satira etc.).

I suddetti gruppi possono prendere iniziative singole. Si otterrebbe così un maggiore e più frequente numero di manifestazioni/eventi con l’obiettivo di una maggiore visibilità. Insomma una visibilità ripetitiva con una frequenza ravvicinata che può sembrare ossessiva invece vuole essere la dimostrazione che i cittadini sono vigili e presenti nell’intero arco dei sei mesi che li separano dalla sentenza definitiva del Tar.

Va da sé che quando ci saranno le manifestazioni generali(ipotizziamo che sia ancora il comitato Voglio nascere a Termoli ad organizzarle, con l’aggiunta San Timoteo vivrà), la partecipazione di tutti i gruppi permetterà una presenza massiccia dei cittadini aventi collocazioni sociali diverse ed appartenenti a mondi diversi.

Conclusione. La numerosità dei gruppi dimostra che la cittadinanza nelle sue varie facce sociali è:

- presente e non vuole la chiusura né del Punto Nascita né del San Timoteo

- coesa e non intende privarsi, al pari del corpo umano, del cuore, motore della salute, quale è il San Timoteo per Termoli.

- è fiduciosa nello sviluppo di una Termoli da sogno a cui non può mancare un polo di eccellenza della sanità.