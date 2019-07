TERMOLI. Un meteo complice... quello che stamani ha reso più convincenti le partenze all'imbarco per le Isole Tremiti.

«Partenze affollate per le Diomedee in questo fine settimana dove il bel tempo è tornato a farla da padrone. Tanta gente, queste fote sono di passeggeri in partenza alle 8.40 di stamattina».

Un richiamo irresisistibile, quello dell'arcipelago tremitese, che festeggia proprio nell'estate in corso il trentennale della riserva marina, tappa fondamentale per la tutela e la valorizzazione di uno dei presidi naturalistici più belli non solo dell'Adriatico, ma di tutto il Mediterraneo.