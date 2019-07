Ci siamo, è il grande giorno: la mobilitazione popolare a difesa del Punto nascita

TERMOLI. Ci siamo, è il grande giorno. Da Corso Umberto a piazza Duomo il comitato “Voglio nascere a Termoli” ha chiamato a raccolta associazioni, amministratori e cittadini a difesa del Punto nascita dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

«Ci si ritroverà per la grande mobilitazione popolare in difesa del punto nascita di Termoli, che il prossimo 24 luglio rischia di chiudere definitivamente. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Ci sarà una sorpresa per tutti, di cui si parlerà a lungo a Termoli e dintorni: non te la perdere! E condividi a tutti questo messaggio! #portaunacandela #siamounsolopopolo #L113.

Si parte con luci spente al passaggio dalle ancore nel percorso a scendere fino alla cattedrale. «Verranno date le giuste informazioni ai cittadini in modo che tutti capiscano quello che l'Asrem sta facendo, sta succedendo una cosa scandalosa noi siamo persone pacifiche ma ciò non toglie che tutto possa cambiare da un momento all'altro, a differenza delle altre manifestazioni sarà più grande e strutturata – hanno affermato i quattro moschettieri Giuseppe Pranzitelli, Alessandra Di Pasquale, Debora Staniscia e Cinzia Ferrante – avremo anche una parte folkloristica per attrarre le persone e i turisti, ci sarà una fase più tecnica dove verranno date le giuste informazioni e chiunque potrà trarre le proprie conclusioni, noi siamo i datori di lavoro di queste persone ed è giusto che diciamo la nostra».