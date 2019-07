«Ci batteremo senza tregua per salvare l'ospedale San Timoteo»

TERMOLI. Dal Gruppo Popolare del Basso Molise arringa sulla partecipazione alla manifestazione di questa sera. Parliamo dell’aggregazione fondata da Antonella Pennella e Lidia Greco.

«Stasera ci ritroviamo ad affiancare ed a supportare l'iniziativa della manifestazione organizzata dal gruppo “voglio nascere a Termoli” per sensibilizzare la collettività sull'ipotetica chiusura del punto nascita in attesa della sentenza del Tar del prossimo 24 luglio.

Ormai e noto a tutti che la chiusura del Punto Nascita è solo l'inizio della fine, perché questa è solo una strategia in atto che ha come triste finale la chiusura di tutto il presidio ospedaliero San Timoteo ed è proprio da qui che noi, Gruppo Popolare Basso Molise, vogliamo partire.

Si sta cercando di sensibilizzare la cittadinanza non solo termolese, ma basso molisana, con queste iniziative, con queste manifestazioni, ma sappiamo benissimo che non è abbastanza.

Ci dobbiamo preparare ad una dura battaglia, una battaglia difficile ma non impossibile. Il punto fondamentale qual è? L’Unione.

Se siamo un popolo unito, possiamo pensare di poter fare qualcosa tutti insieme, se siamo un popolo unito possiamo protestare, se siamo un popolo unito possiamo avere una gran voce, una voce che farà davvero rumore.

È per essere un popolo unito dobbiamo renderci conto delle sorti che ci aspettano, dobbiamo renderci conto che è un problema di tutti e non solo di chi deve cambiare ospedale e ginecologo per partorire.

Il problema è di tutti, perché la sanità regionale è un argomento che riguarda l'intera popolazione e noi, Gruppo popolare del Basso Molise vogliamo far sentire questa necessità ad ogni singolo cittadino, perché vogliamo difendere il nostro diritto alla salute.

E ora di scendere in campo signori, non di essere spettatore delle proprie sorti comodamente a casa su un divano. È giunta l'ora di dire basta a queste persone che stanno giocando con la nostra vita.

Vogliamo avere anche noi una povera anima sulla coscienza come Santina? E come Santina, possono esserci altre persone, altri nomi che possono essere amici, conoscenti, parenti di ognuno di noi.

Non tutti i cittadini sanno che i tempi di soccorso chiariti dalle linee guida emanate dal Ministero della Salute dicono che i tempi di soccorso in caso di emergenza vanno da 8 a 20 minuti. Cosa significa? Che in caso di pericolo un paziente ha questo breve lasso di tempo per essere soccorso. Chiudendo il San Timoteo, in Regione, l'ospedale più vicino è il Cardarelli di Campobasso che dista circa 74 km da Termoli. Vogliamo aggiungere il discorso viabilità?Siamo tutti a conoscenza della situazione della Bifernina.

Se fino ad ora abbiamo assistito immobili a questi soprusi, ora dobbiamo avere il coraggio di dire basta.

Noi Gruppo Popolare del basso Molise ci batteremo per rendere il San Timoteo un ospedale funzionante sotto ogni aspetto e questo passa per la riqualificazione dei singoli reparti. Innanzi tutto vogliamo un ridimensionamento del personale, perché un personale sereno è in grado di rendere il reparto sicuro ed efficiente. Vogliamo la giusta strumentazione, perché solo con macchinari adeguati il personale medico può garantire la salute alle persone. E vogliamo la giusta ripartizione tra pubblico a privato, perché date le condizioni economico/sociali dei cittadini non tutti hanno i mezzi per sostenere esami o visite privatamente, premesso che questo non è giusto, perché è un nostro diritto poterci curare senza dover aspettare mesi e mesi per una visita o andare privatamente e quindi sostenere costi esorbitanti.

Per tutto questo chiediamo l'appoggio di tutti voi amici del Basso Molise, perché insieme si può».