TERMOLI. Non siamo riusciti a pizzicarli mentre passavano con macchina e megafono, ma abbiamo l'audio che i 4 moschiettieri, nell'ordine: Alessandra Di Pasquale, Debora Staniscia, Giuseppe Pranzitelli e Cinzia Ferrante, hanno diffuso in città per invitare tutti a prendere parte alla manifestazione delle 21.