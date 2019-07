Lo sbarco dei mille in piazza Duomo: la voce della coscienza

TERMOLI. Una grande risposta, una bella partecipazione, una encomiabile iniziativa. Aver lasciato alla diretta Facebook, per alcuni minuti anche doppia, la cronaca della manifestazione a difesa del Punto nascita di Termoli è stata la migliore opportunità per quanti non potessero prendervi parte questa sera.

Dalle 21 e poco più, un migliaio di persone, più o meno, candele alla mano, con striscioni e tanta rabbia ancora in corpo dopo l'affronto della chiusura del blocco parto dell'ospedale San Timoteo - poi riaperto dal Tar Molise - hanno testimoniato e voluto lanciare un messaggio ben preciso a chi di competenza, sonoramente sbeffeggiati anche dalla satira termolese di personaggi del calibro di Nicola Palladino, Saverio Metere, Nicolino Cannarsa e Biagio Tranchese.

Momenti anche di identità culturale, al culmine del corteo che dalle ancore di Corso Umberto si è dipanato con associazioni, gente comune, amministratori, per piazza Monumento, corso Nazionale, via Roma, via Duomo e infine in piazza Duomo.

Ci ha stupito la non unanime partecipazione di amministratori, presenti sindaci del basso Molise, ma non tutti, assenti totalmente esponenti diocesani e visto il richiamo alla vita che spesso o sempre fanno, è un mistero.

I quattro moschettieri, Alessandra Di Pasquale, Giuseppe Pranzitelli, Deboraem Staniscia e Cinzia Ferrante sono riusciti a scuotere la coscienza di una parte importante della città di Termoli. Ora l'esame del 24 luglio e la reazione delle istituzioni sanitarie regionali, sferzate dall'arringa a difesa del territorio offerta da un battagliero Francesco Roberti, rappresentano lo spartiacque di una vicenda che in ogni modo cambierà il modo di appartenere sempre più con fierezza e orgoglio alla nostra città.

