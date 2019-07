​Metti il posto di lavoro in prima pagina

MOLISE. Nelle edicole sono i primi ad essere esposti. Sono i giornali specializzati destinati a chi ricerca una occupazione. Funzionano più dei ‘navigator’ (dato atto della loro esperienza ultradecennale), e trovi persino il modello da riempire per inoltrare l’istanza. Rinvieni ‘chicche’ per ogni categoria: ingegneri, addetti alla ristorazione, ragionieri, supplenti negli asili-nido …: utili istantanee dall’intera Italia in cui la disoccupazione giovanile rimane ancorata ad un drastico 30%. In un àmbito simile riviste di questo genere rappresentano la Bibbia ed il Vangelo. Molte di queste testate hanno tirature che si aggirano intorno alle 4-5.000 copie a numero, ma si tratta di cifre che variano a seconda dell’area di vendita. Alcune si sono trasferite anche sulla rete con i loro annunci, aggiornati continuamente e contenenti approfondimenti editoriali e sàpide interviste.

V’è chi ne realizza, dedicandole – in parte – anche alle pagine dei quotidiani nazionali o locali in modo da creare un osservatorio privilegiato che si occupa persino dei mestieri che cambiano col tempo: al posto del vecchio meccanico, c’è il ‘meccatronico’; seguono i cuochi, i camerieri e le commesse a cui oggi (ma non pensate male!) vengono richieste specializzazioni un tempo ignote. Talvolta occorre che siano pratiche nella conoscenza della lingua inglese, per altre incombenze bisogna conoscere l’informatica, poi risultano privilegiati i segreti della cucina internazionale. Oltre a ‘spiccare englisch’, ti chiedono di conoscere l’arabo, il cinese ed il giapponese, a seconda dell’andamento dei flussi del turismo. La ricerca di un’occupazione si sposta anche oltre i confini nazionali perché – in questo campo - il ‘sovranismo’ non esiste; e così si decuplica la ricerca di occupazione per addetti a ristoranti in Gran Bretagna, Oltralpe; od in Irlanda per lavorare la carne od il pesce.



Uno di questi giornali dedicato agli annunci si chiama ‘Lavoro facile’; opera a Roma in una specie di sottoscala di un grande palazzo, vi lavorano due impiegati e quattro collaboratori che si preoccupano di intercettare notizie ‘rubandole’ alla Gazzetta ufficiale della Repubblica oppure ai siti delle aziende e dei pubblici uffici. Naturalmente la rete aiuta molto gli estensori ed il lavoro di queste testate semplifica la ricerca delle fonti, per di più aiutando il lettore nel labirinto del linguaggio burocratico. Evidente che occorra essere bene attenti alla fondatezza delle notizie perché il lettore s’infurierebbe ove i riferimenti dovessero rivelarsi inesatti perché il lavoro – quando uno non ce l’ha – è un elemento importante per ognuno. Tra i servizi offerti da questi fogli c’è anche la consultazione gratuita di uno ‘staff’ di giuslavoristi e di commercialisti.

Tra le attività richieste c’è anche quello di un posto oggi prezioso (e logorante), benché non abbia un riconoscimento sociale e non fruisca delle garanzie di altre categorie professionali. Si tratta delle ‘badanti (che sono precarie, sfruttate e senza qualifiche, pur costituendo un pilastro fondamentale del ‘welfare fai-da-te’). Naturalmente esistono anche i badanti. Nel 2017 l’Inps ne ha registrate 394.224 di ambo i sessi. Questa categoria contribuisce al Pil con quasi 19 miliardi di euro, garantendo un saldo positivo alle Casse dell’istituto di previdenza. Hanno tredicesima, ferie, giorni di riposo (ma non tutele per maternità e malattia) e possono essere licenziate - senza giusta causa - solo con un preavviso. Non è un lavoro facile perché occorre sottoporsi ad un sovraccarico lavorativo, ed emotivo, di gran mole. Una badante è una ‘factotum’ a cui si delega tutto, dalla cura dell’anziano alle pulizie, dalla spesa giornaliera all’assistenza sanitaria.

Ritornando a bomba, così come cambiano i mestieri, si modificano anche le modalità di diffusione dell’offerta. Quasi tutte le riviste fanno scorrere le offerte su Twitter, Facebook, Whatsapp, etc.; in questo modo fanno lievitare a dismisura il numero degli utenti e dei lettori. Naturalmente i nuovi lavori non mancano, e v’è chi considera – alla stregua di tanti altri – la possibilità di diventare un personaggio a ‘Disneyland’, truccati da Topolino, Paperino, Pippo e Minni. Ah, scordavamo! In ballo vi sono anche contratti a tempo indeterminato.

Claudio de Luca