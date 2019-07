CAMPOBASSO. Il prefetto apre le porte al presidio di protesta popolare dalle 9.30 di oggi 22 luglio davanti alla Prefettura. Una delegazione di lavoratori è in riunione con la dottoressa Guia: presenti i lavoratori di ex Zuccherificio, Ittierre, Fca, ex Gam, Comitato sanità Larino e Isernia, operatori della formazione professionale.

Come ci ha riferito Andrea Di Paolo (Soa) «Si protesta contro la disoccupazione e le vertenze degli ex lavoratori abbandonati dalla politica molisana con la complicità dei sindacati confederali asserviti al sistema, metodi clientelari , anche questa è causa dello spaventoso spopolamento in atto e il livello alto di povertà e sconforto di questa regione

Contro l'aumento del 40% da parte della Regione Molise del costo del biglietto del trasporto pubblico per i pendolari studenti e tutti coloro che giornalmente ne usufruiscono con servizi scarsi e monopolistici gestione, mezzi antiquati e spesso fuori norma di sicurezza. Sistema viario penoso con interi territori isolati e penalizzati.

Contro la chiusura di interi ospedali, servizi sanitari pubblici annientati a favore dei privati e seri rischi sul diritto alla salute delle persone.

Contro lo scempio ambientale sul territorio con aree e pergolati interrati, formule speculative di privati, mancata erogazione quotidiana di acqua corrente dell'acquedotto pubblico regionale anch'esso privatizzato nella gestione con gravi ripercussioni sulla popolazione particolarmente in quella del basso Molise».