Professionisti delle Scienze motorie: al via alle iscrizioni

CAMPOBASSO. Diventare professionisti delle Scienze motorie quest’anno all’UniMol è davvero un’occasione da non perdere. Il corso di laurea è infatti ad accesso libero. Il prossimo anno accademico dunque, il corso di studi in Scienze Motorie e Sportive sarà ad accesso libero, con una numerosità massima sostenibile pari a 230 studenti. Per poter rientrare nei 230 posti disponibili, l’immatricolazione “on line”, che potrà essere effettuate dal 1 agosto 2019, deve essere necessariamente perfezionata presso gli sportelli della segreteria studenti con l’assegnazione del numero di matricola, raggiunti i 230 immatricolati si chiuderanno le iscrizioni.

Il Corso di Laurea ha una durata di tre anni e si articola in insegnamenti, laboratori, attività tecnico-pratiche, tirocini e stage, ed una prova finale per un totale di 180 crediti. Non resta che cogliere sin da subito questa importante opportunità! Scienze Motorie e Sportive è un percorso didattico e formativo con canoni diversificati, multidisciplinari e speciali, concepito per rispondere alle esigenze nuove ed emergenti del contesto di riferimento e creato per aiutare a costruire fondamenta solide su cui realizzare e sviluppare la professionalità come esperti delle Scienze Motorie. UniMol ha dunque preparato programma ed un percorsi di studi e tirocini specifici e dedicati che, coniugati ad un impegno di studio continuo, favoriscono l’efficacia di raggiungimento e ottenimento del risultato finale. Impegno, concentrazione, coinvolgimento, contributo, desiderio di crescere insieme, voglia di diventare professionisti delle Scienze Motorie e Sportive… Questo è ora l’obiettivo. È evidentemente molto ambizioso, ma anche molto rilevante: Scegli un lavoro che ami e non dovrai lavorare neppure un giorno in vita tua.