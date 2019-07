CAPRACOTTA. Il 21 luglio a Capracotta si è svolta una gara podistica su strada di Km 9, denominata "CorriAmo Capracotta", con l’organizzazione a cura dell’ASD Athletic Club Termoli, in collaborazione con il Comitato Fidal Molise, il Comune di Capracotta, la Pro-Loco Capracotta, l’Avis Capracotta, lo Sci Club Capracotta e i servizi di ASD CronoIsernia, Croce Rossa Italiana Comitato di Isernia, Forze dell’ordine, personale sanitario, volontari.

La manifestazione prevedeva anche una gara per le categorie giovanili, a cui hanno partecipato molti ragazzi dello Sci Club Capracotta.

«Perfetta l’organizzazione sia nella zona partenza/transito/arrivo, nonché sul percorso, che abbracciava l’intero paese nel suo perimetro urbano, ripetendo il tracciato di un’altra manifestazione del passato che si correva negli anni ottanta a Capracotta: “Il Trofeo San Sebastiano”,» commenta Oreste D'Andrea, presidente dello Sci Club Capracotta.

«Dunque continua negli anni, anche se a fasi alterne, la passione del nostro paese nell’organizzare gare di podismo su strada e di corsa in montagna, il tutto per promuovere il binomio sport e territorio e portare visitatori nel nostro paese.

Ieri tanta fatica da parte dei 111 atleti classificati nella gara competitiva, ma tutti, con entusiasmo e con il sostegno di un numeroso pubblico a bordo strada, hanno raggiunto il proprio obiettivo.

Nelle gare come quella di ieri, gare per amatori e appassionati della corsa in generale, deve valere sempre la massima: “La ragione per cui si corre non è tanto che vogliamo battere tutti gli altri, ma che vogliamo stare con tutti gli altri" (Scott Jurek)».

Prossimo appuntamento podistico a Capracotta è quello dell'11 agosto, ore 9:30, a Prato Gentile, con la 4° edizione del "Capracotta Trail” di Km 14, a cura dello Sci Club Capracotta.

«Ritorniamo da Capracotta con la gioia nel cuore per i risultati ottenuti dalla prima edizione della "CorriAmo Capracotta, manifestazione podistica, tappa del calendario " Corri Molise", che ha avuto il giusto riscontro da parte dei numerosi atleti giunti nello splendido paese dell'alto Molise, che hanno così reso onore e riscontro agli impegni messi in campo dalla nostra società l'Athletic Club Termoli e dal nostro presidente prof. Mario Monaco originario del paese alto molisano, organizzatori dell'evento. Sono stati circa centocinquanta i podisti che hanno preso parte alle diverse competizioni, sia quelle giovanili, sia quelle competitive che quelle non agonistiche, ravvivando in maniera splendida l'atmosfera del centro storico del paese e coinvolgendo il numeroso pubblico lungo il percorso abituato a partecipe delle varie competizioni che si svolgono qui in quota.

Percorso molto bello, condito da due salite veramente probanti, ma sia il clima che i diversi ristori hanno sicuramente agevolato il compito dei runners, dei quali andiamo ad elencare i risultati assoluti: in campo maschile a primeggiare è stato Capuani Mario (Atletica Venafro), secondo Di Sandro Maurizio (Free Runners Isernia), terzo Donofrio Daniele ( Daunia Running). In campo femminile Ferriti Iolanda ( nuova Atletica Isernia) chiude la gara sul gradino più alto del podio, seconda Bornaschella Anna ( Atletica Venafro) terza la nostra Fusoni Catia ( Athletic Club Termoli ). Molti altri nostri atleti sono saliti sul podio nelle rispettive classifiche di categoria, ed a loro vanno i complimenti di tutta la società, non solo per le prestazioni messe in gara, ma sopratutto per aver collaborato chi più chi meno in maniera determinante per la riuscita della manifestazione . Prossimo appuntamento sarà a Portocannone il 18 Agosto 2019, anch'essa tappa del calendario "Corri Molise" , ci auguriamo la stessa riuscita e la stessa partecipazione. Non resta che augurare buona corsa a Tutti.»