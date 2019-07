Contro la chiusura del Punto nascita coraggio e fantasia dei termolesi

TERMOLI. Quelli che hanno l’obiettivo finale di ridurre il San Timoteo a poliambulatorio iniziando dalla chiusura del Punto nascita, hanno nel loro Dna l’incapacità organizzativa e l’orticaria per l’efficienza

Consapevoli dei suddetti minus, ma incoraggiati dal fatto che per il raggiungimento degli obiettivi su riportati non occorrono particolari abilità, entrano nel doppio ruolo prima di assassini e poi di assistenti ai funerali.

E così dall’alto delle loro poltrone che adorano tanto quanto gli zerbini amano le puzzolenti cacche di animali a quattro zampe amici dell’uomo, si accingono a perseguire i loro bassi traguardi finali. Senza neanche porsi un minimo di riflessione sulle conseguenze che non sono difficili da immaginare e se non ci riescono, leggano sulla morte della giovanissima puerpera- mamma Santina Adamo, avvenuta tre giorni fa a Rende in Calabria.

Infine con riferimento alla fiaccolata di domenica 21 luglio da Corso Umberto a Piazza Duomo, diciamo che essa è stata solo un anticipo della coesione dei cittadini, alla cui base c’è un collante che è l’amore per Termoli

Una forza che li tiene insieme e che cresce facilmente e velocemente per effetto del:

- lievito fornito dall’attentato alla loro salute

- ricordo del motto arcipopolare la salute prima di tutto

Una forza di coesione che nei momenti cruciali nasce dall’insieme sinergico del coraggio e della fantasia.