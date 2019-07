Estate a portata di click: su Termolionline il cartellone 2019

TERMOLI. Con l’ultima settimana di luglio, entra davvero nel vivo l’estate termolese e allora, Termolionline tira fuori dal cilindro, grazie alla collaborazione con l’agenzia di comunicazione termolese Studio Weblab un formato del programma di eventi e spettacoli davvero fruibile che dalla nostra homepage, che sia versione desktop, tablet o mobile, accompagni turisti e residenti, appassionati e curiosi, per la seconda parte dell’estate 2019.

Una iniziativa rivolta a tutti, anche per colmare vuoti di comunicazione che ancora si avvertono, proprio sul profilo del marketing turistico locale, riferito agli eventi in cartellone, che da qui alla fine di agosto accoglieranno decine e decine di migliaia di persone in città.

La portabilità e l’usabilità sono requisiti indispensabili con cui arricchire il plafond informativo di una località balneare e Termolionline non ha mai fatto mistero, nel suo excursus ormai dodicennale, di puntare a promuovere la nostra realtà, checché qualcuno ne abbia avuto a dire o ne stia dicendo.

Contano i fatti, non le chiacchiere.

Mettiamo a disposizione di tutti, così, il calendario di tutte le iniziative organizzate in loco e comprese nell’agenda ufficiale dell’estate termolese.

L’originale file Pdf è stato trasformato in un formato user-friendly realizzando un widget presente sulla homepage (e solo sulla homepage) di TermoliOnline per dare modo agli utenti di vedersi scandita giorno per giorno la proposta di feste, concerti, mostre e attività di vario genere.

Ma non è solo questo e qui parte la vera rivoluzione, diamo la possibilità, cliccando il pulsante, di far aggiungere gratuitamente in questa lista gli eventi che organizzano tutti gli attori protagonisti della movida e del consesso culturale e associativo termolese.

Insomma, un calendario work in progress che gli organizzatori potranno arricchire anche al di fuori del manifesto ufficiale.

Che dire? Buona estate e buon divertimento a tutti, con Termolionline.

Stavolta, dietro a ogni click, non ci sarà solo una persona, ma anche un evento.