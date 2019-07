Segnalaci il tuo evento estivo e sarà pubblicizzato gratis su Termolionline

TERMOLI. Organizzi un evento musicale, sportivo, cinematografico, teatrale o eno-gastronomico e non è stato inserito nel cartellone dell’estate termolese, oppure si svolgerà in una località del basso Molise?

Beh, non è mai stato così semplice pubblicizzare un evento estivo. Basta segnalarlo a Termolionline, attraverso il form realizzato grazie alla collaborazione con l’agenzia di comunicazione termolese Studio Weblab.

Sarà inserito nella sezione della nostra homepage in un formato del programma di eventi e spettacoli davvero fruibile per qualsiasi versione: desktop, tablet o mobile, e che accompagnerà turisti e residenti, appassionati e curiosi, per la seconda parte dell’estate 2019.

Inoltre, proprio per renderli riconoscibili, questi eventi saranno contrassegnati con un tag "Extra".

Potrai inserire, ripetiamo gratuitamente, il titolo della manifestazione, luogo, data ora e descriverlo con un testo che prevede massimo 200 caratteri, come fosse un Tweet efficace, non solo: potrai anche linkare la tua pagina Facebook.

Dovrai solo indicare la tua mail, il tuo recapito telefonico e il tuo nome, accettando il trattamento dei dati personali e aggiungerai magicamente il tuo evento alla nostra piattaforma estiva work in progress.

Studio Weblab aggiornerà la lista degli appuntamenti dell'Estate Termolese presente su Termolionline e sull'app e tutti sapranno cosa andrai a organizzare.