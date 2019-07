Sanità pubblica, iniziative da Campobasso a Larino passando per Termoli

CAMPOBASSO. La mobilitazione del comitato “Voglio nascere a Termoli” culminata nella manifestazione di domenica scorsa è stata al centro dell’incontro sulla sanità pubblica di ieri a cura del Forum nel capoluogo.

Italo Testa ha esordito esprimendo ammirazione per quanto successo a Termoli. Poiché si vuole organizzare una mobilitazione cittadina regionale. Presenti all’incontro anche i sindaci di Campobasso e Isernia, nonché i consiglieri regionali dem Facciolla e Fanelli.

Alla fine dell'assemblea sanità pubblica è stata indetta una nuova assemblea a Larino per venerdì 26 luglio alle ore 17 presso l’agriturismo Sorgente di luna.

A prendere parte all’incontro di ieri il presidente del comitato San Timoteo Nicola Felice.

«Ieri l’assemblea organizzata a Campobasso dai Comitati e Associazioni in difesa della salute dei cittadini, ha visto anche la partecipazione del nostro Comitato. Tra i molteplici interventi vi è stato anche quello nostro, rappresentando le nostre riflessioni e proposte in merito alle criticità e allo stato in cui, ormai da lungo tempo, versa il servizio sanitario regionale. Alcune di queste proposte erano state anticipate nell’incontro tenuto nella stessa mattinata con il sindaco di Termoli. L’assemblea ha rimarcato l’importanza del Consiglio regionale convocato per il 30 luglio prossimo, per discutere di Sanità alla presenza del Commissario e del sub-commissario ad acta, richiamandotra l’altro l’indispensabilemassiccia presenza di Comitati, Associazioni, rappresentanti di categorie. Inoltre ha aggiornato i lavori fissando un nuovo incontro degli stessi Comitati e Associazioni per venerdì 26 prossimo alle ore 17, a Larino presso l’agriturismo “Sorgente di Luna” in Contrada Guardiola n°2. Incontro nel quale si decideranno le iniziative comune da intraprendere nell'immediato futuro. A tale incontro il nostro Comitato non farà mancare, come di prassi, la giusta partecipazione e il suo apporto».

Presente ieri anche Giuseppe Pranzitelli, che riferisce come «Italo Testa ha esordito complimentandosi con l'iniziativa della manifestazione termolese del giorno prima "La chiusura della maternità del San Timoteo di Termoli ha finalmente svegliato un po' le coscienze: la gente si sta svegliando e comincia a capire quello che non aveva voluto capire finora" e ha proseguito sciorinando un'eccellente sintesi storica degli atti commissariali e politici degli ultimi che hanno portato in modo inesorabile (e trasversale) a privilegiare in Molise la sanità privata accreditata rispetto alla sanità pubblica.

12 anni di commissariamento, 22 milioni di debiti accertati nel 2018, bocciatura da parte della Corte dei Conti del bilancio ASReM 2017 (fatto grave e senza precedenti): dove stiamo andando? La situazione è disperata.

Dopo tale sintesi ha invitato tutti i presenti ad intervenire, per iniziare a concordare una mobilitazione generale della popolazione molisana. Location e data sono ancora da decidere.

Nicola Felice ha preso la parola ribadendo le due necessità già espresse in mattinata al sindaco: accordi immediati con Vasto, per mobilizzare i medici da Vasto a Termoli (sarà difficile perché ora il potere contrattuale di Termoli è al minimo storico), per smascherare le reali intenzioni dell'ASReM: se non li fanno o non li sanno fare o non li vogliono fare; consiglio monotematico regionale (il consiglio regionale è la massima espressione di governo regionale) in cui si discuta un piano di indirizzo politico per la salute: per fare giocare a carte scoperte Presidente e singoli consiglieri, nel caso in cui eventuali conflitti di interesse li costringessero a "remare contro" le istanze popolari di una sanità ben distribuita sul territorio regionale, con le sue peculiarità oro-geografiche e infrastrutturali».

Presenti, infine l’esponente del Pd isernino Maria Teresa D’Achille e l’ex presidente del Consiglio comunale di Campobasso Michele Durante nonché il segretario regionale Cgil Abruzzo-Molise Franco Spina, tra il centinaio di intervenuti.