​Auto storiche e d’epoca: come proteggerle e fare una corretta manutenzione

TERMOLI. Gli italiani hanno sempre nutrito una grande passione per l’automobile, anche e soprattutto nei confronti dei modelli più datati. Oggi, in Italia, gli appassionati delle auto d’epoca e dei veicoli d’interesse storico sono più di 200.000, contando solo quelli iscritti ufficialmente ai vari club e i collezionisti.



La differenza tra veicoli storici e d’epoca

Tra i veicoli storici e quelli d’epoca c’è una differenza che viene spiegata chiaramente dall’articolo n. 60 del Codice della Strada. L’auto d’epoca, o la motocicletta, non possiede più i requisiti per circolare su strada, è stata cancellata dal Pubblico Registro Automobilistico, e può solo partecipare ai raduni o essere messa in esposizione. E non basta, perché dovrà anche essere munita di un certificato di rilevanza storica e collezionistica, che può essere rilasciato solo da un tecnico abilitato. Infine, dovrà essere iscritta ai registri dei veicoli d’epoca, e, in occasione degli eventi pubblici, farsi rilasciare foglio di via temporaneo e targa provvisoria dalla Motorizzazione Civile. I veicoli storici invece, se sottoposti a regolare revisione, possono circolare liberamente, ma ciascun veicolo, per appartenere a questa categoria, deve avere il Certificato di Rilevanza Storico Collezionistica ed essere stato sottoposto ai controlli del Dipartimento Trasporti.

L’assicurazione per auto storiche e d’epoca

Un’auto storica che abbia superato i vent’anni può ottenere delle condizioni speciali per quello che riguarda il certificato di assicurazione. In questo caso la scelta migliore, per evitare che il certificato venga invalidato, è affidarsi a compagnie assicurative con esperienza nel settore, come nel caso di Helvetia, che opera da 60 anni sul mercato e offre una vasta gamma di soluzioni. Bisogna, infatti, che tutti i requisiti siano a posto, come l’età dell’auto, ad esempio, che deve essere oltre i vent’anni, ma meno di trenta per non rischiare di venire cancellata dal PRA. Per chi richiede la polizza, invece, c’è l’obbligo di avere più di 23 anni, ed essere in condizione di poter ottenere la classe di merito fissa, senza l’applicazione del sistema Bonus/Malus. Le assicurazioni, in genere, offrono anche la possibilità di assicurare su un’unica polizza altre auto dello stesso proprietario con un aumento irrisorio e l’obbligo di segnalare preventivamente i vari conducenti che guidano le auto nelle sfilate.

Come fare una corretta manutenzione

Pulizia e manutenzione costante della carrozzeria sono la prima cosa che qualsiasi appassionato dovrebbe eseguire regolarmente e con grande cura e attenzione, utilizzando i prodotti adatti anche per evitare di rovinare le vernici originarie, e ritoccando i graffi solo con le tinte storiche fornite dalla casa. Anche gli interni vanno aspirati con regolare frequenza e trattati con latte nutriente se sono in pelle. Le guarnizioni degli sportelli devono essere tenute morbide ed elastiche con un grasso grafitato particolare, e tenuti aperti il più spesso possibile per aerare costantemente gli interni. I più pignoli, per non rovinare le gomme, alzano le auto sui cavalletti di ferro, ma spesso basta fare un breve giro in auto per tenere in esercizio il motore e tutti gli organi di trasmissione e di distribuzione. E infine bisogna tenere sempre sotto controllo i livelli e l’efficacia dei freni e della frizione.