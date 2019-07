Nuova caserma, l'Anac: condotta irregolare del Provveditorato alle Opere pubbliche

TERMOLI. C’è stato qualcosa che non ha convinto l’Anac, l’Autorità nazionale Anticorruzione, nelle procedure di appalto ed esecuzione dei lavori riguardo la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri, in via Brasile, a Termoli. Anac che peraltro ieri ha perso la sua presidenza, con le dimissioni anticipate di Raffaele Cantone.

In effetti, la struttura ancora non è stata ultimata, solo per metà è stata tinteggiata. Con esposto del 2.11.2015, una società, per il tramite del proprio legale, segnalava che la gara bandita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche Campania, Molise, Puglia e Basilicata, per i lavori di completamento della nuova Caserma dei Carabinieri di Termoli, non fosse pienamente rispettosa delle prescrizioni di legge, in quanto, nonostante in data 16.12.2011 fosse avvenuta l'aggiudicazione dell’appalto in suo favore e si fosse poi proceduto, il 17.6.2013, alla stipula del contratto, all’epoca dell’esposto non si era ancora provveduto alla consegna delle opere, lamentando, al riguardo, l’esistenza di anomalie che rendevano il progetto a base di gara non cantierabile.

La vicenda portata all’attenzione dell’Autorità nasce da un appalto del 2011, con il quale il Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche Campania, Molise, Puglia e Basilicata poneva in gara, con procedura aperta, i lavori di completamento della nuova Caserma dei Carabinieri di Termoli, consistenti nella realizzazione di una parete ventilata e nella posa in opera di un frangisole. Gli interventi di cui trattasi appartenevano, in particolare, al terzo ed ultimo lotto, essendo stati i lavori per la costruzione della nuova sede del Comando Compagnia Carabinieri di Termoli ripartiti in lotti distinti, in relazione alle disponibilità finanziarie, come di seguito meglio evidenziato.

Dopo la fase di escussione, con deduzioni e contro-deduzioni, l’Anac ha ritenuto la condotta del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, nella procedura per i lavori relativi alla “Costruzione di completamento della nuova Caserma dei Carabinieri in Termoli”, non conforme alle disposizioni di cui alle norme sui contratti pubblici applicabili ratione temporis, a causa: per quanto attiene i primi due lotti:degli abnormi incrementi dei tempi di esecuzione degli interventi dovuti, in particolare, alla redazione e approvazione delle perizie di variante tecnica e suppletiva, non giustificati in relazione alla (non riscontrata) complessità delle opere; dei gravi ritardi nella rimessione da parte del Direttore dei lavori dello stato finale e nel rilascio dei certificati di collaudo, con violazione dei termini imposti dall'art. 143, comma 1, del d.lgs. 163/2006; con riguardo ai lavori del terzo lotto: del ritardo alla stipula del contratto e all'approvazione dello stesso, in difformità alle previsioni di cui all'art.11 del d.lgs. 163/2006; dell'inerzia nell’adottare provvedimenti risolutori a fronte delle contestazioni avanzate dall'impresa in ordine alle presunte carenze progettuali; dell'affidamento del ruolo di responsabile del procedimento e di direttore dei lavori, ad un unico soggetto, in palese contrasto con quanto previsto dall'art.9, comma 4 del D.P.R. 207/2010. di richiedere alla medesima stazione appaltante di fornire all’Autorità aggiornati elementi informativi sull’intervento di completamento del 3° lotto di cui all’informativa n. 7635 del 9.03.2018, acquisita al prot. Anac n. 22616 in data 12.03.2018, con indicazione dei provvedimenti adottati e delle iniziative assunte onde pervenire al più presto all’ultimazione delle opere e sulle somme eventualmente liquidate all’Impresa per tacitarne ogni ulteriore pretesa, con l’assegnazione di un termine di trenta giorni, ai sensi dell’art. 213, comma 13, del d. lgs. 50/2016; di disporre la trasmissione della delibera di cui trattasi, in uno agli elementi emersi, alla Procura della Corte dei Conti per l’eventuale seguito di competenza, nonché alla competente Procura della Repubblica.

Un provvedimento firmato da Raffaele Cantone, che proprio ieri ha lasciato anzitempo l’incarico.