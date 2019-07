Da pensilina a discarica, che scempio sulla fondovalle Sinarca

GUGLIONESI. Questa pensilina posta sulla fondovalle del Sinarca originariamente doveva servire a occasionali passeggeri per sostare, magari seduti in attesa di pullman di linea. Ma fin da subito, purtroppo, cittadini con scarso senso civico l'hanno usata come una sorta di discarica personale per depositare i propri rifiuti. E dai oggi, dai domani, quello che vedete è il risultato. Un nostro lettore ci ha segnalato la situazione e lo riportiamo ora pur sapendo che la storia è iniziata da molto lontano.