Settimo centenario della Cattedrale di Larino: giovedì al via le celebrazioni

LARINO. Al via da domani, giovedì 25 luglio 2019, gli eventi dedicati al settimo centenario della Cattedrale di Larino, oggi Concattedrale della Diocesi. Alle 21.30 è in programma il Concerto Bandistico “Città di Lecce” in Concattedrale diretto dal Maestro Paolo Addesso.

Per onorare questo anniversario significativo saranno diversi gli appuntamenti organizzati dalla Diocesi, in collaborazione con il Comune di Larino, e che culmineranno nella giornata del 30 luglio 2019 quando, il vescovo, monsignor Gianfranco De Luca, presiederà una solenne concelebrazione eucaristica con l'intero Presbiterio e sarà scoperta una lastra marmorea a perenne ricordo dell'avvenimento e alla presenza delle massime autorità civili e militari e di tutti i sindaci del territorio della Diocesi.

- La nota storica e di presentazione sono stati trasmessi con un precedente comunicato.

Si riporta, di seguito, il programma dettagliato degli eventi:

25 luglio 2019

- ore 21.30: Concerto Bandistico “Città di Lecce” in Concattedrale diretto dal Maestro Paolo Addesso;

26 luglio 2019

- ore 21.30, chiesa di San Francesco: duo Isidoro Nugnes (chitarra classica) e Carmine Riccio (tenore);

27 luglio 2019

- ore 19.30 inaugurazione della Mostra documentaria sulla Cattedrale, allestita a cura dell’Archivio Storico Diocesano in una sala dell’episcopio.

- a seguire nell’atrio dell’episcopio si esibirà il Gruppo musicale “Andiamo per le Strade”.

28 luglio 2019

- ore 10.55 collegamento in diretta su RAI UNO con la Concattedrale di Larino, per la trasmissione della Santa Messa officiata da S. E. Mons. Gianfranco De Luca, Vescovo di Termoli-Larino. La liturgia sarà animata dal Coro “Don Luigi Marcangione” diretto dal maestro, Giovanni Petrone.

- ore 21.30, atrio dell'Episcopio: scuola di musica e teatro “Villaggio delle Arti” con “Le più belle Musiche da Film”.

29 luglio 2019

- ore 21.30, chiesa di San Francesco: concerto in “Amicizia, Solidarietà, Tradizione”. Il Coro “San Giuseppe” di San Martino in Pensilis si racconta all’ombra di circa 20 anni di carità spinta.

30 luglio 2019

ore 18.30 corteo processionale dalla Chiesa di San Francesco alla Cattedrale dove, alla presenza, tra gli altri, dei Sindaci dei Comuni della Diocesi, S. E. Mons. Gianfranco De Luca, Vescovo di Termoli-Larino, presiederà una solenne concelebrazione liturgica a cui prenderà parte l’intero presbiterio diocesano.

Al termine, sarà scoperta una lastra marmorea, posta all’interno della Cattedrale, a perenne ricordo dell’avvenimento.

La liturgia sarà animata dal Coro Diocesano diretto dal maestro Paolo Tarantino.

La giornata sarà accompagnata dal Complesso Bandistico di Larino “Don Luigi M.Aster Band”.

- ore 21.30, Concattedrale: concerto d’organo del maestro, Giovanni Petrone.

31 luglio 2019

- ore 17, atrio dell’episcopio in Piazza Duomo, “Poste Italiane” effettuerà un servizio di ANNULLO FILATELICO SPECIALE.

- ore 19: Santa messa celebrata da S. E. Mons. Domenico Umberto D’Ambrosio, Arcivescovo Emerito di Lecce, già Vescovo di Termoli-Larino, animato dal Coro “Don Luigi Marcangione”.

- ore 21.30, Chiesa di San Francesco, Orchestra Mandolinistica “Pietro Mascagni” Onlus, diretta dal Maestro Antonio Di Lauro, con la voce soprano di Laura Di Rito.