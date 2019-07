Ancora a secco nella notte, Primiani: Molise Acque faccia chiarezza

URURI. Nonostante le rassicurazioni di Molise Acque, alle 2 della notte appena trascorsa a Ururi è mancata ancora una volta l’acqua e il sindaco Raffaele Primiani non ha perso tempo e inviato una missiva dura a prefetto, Regione Molise, Molise Acque, Asrem e Carabinieri.

«Illustrissimi,

con questa missiva voglio portare alla Vostra attenzione un problema ormai cronico, in riferimento all’approvvigionamento idrico, che quotidianamente affligge la comunità di Ururi ed in particolare negli ultimi quattro giorni, a causa di riparazioni temporanee comunicate al nostro Ente con brevissimo anticipo, che hanno messo letteralmente in ginocchio la nostra popolazione. L’approvvigionamento idrico è un servizio indispensabile e inderogabile, poiché la continua sospensione reca danni rilevanti.

Nel nostro Comune, oltre alle utenze cittadine, sono presenti attività commerciali, plesso scolastico, casa di riposo per anziani, utenze queste che, ormai a cadenza quotidiana, vedono la costante interdizione dell’approvvigionamento idrico essenziale. È inammissibile registrare in questa fase del periodo estivo, continue sospensioni del flusso idrico, sospensioni queste che rappresentano una forte criticità mettendo a dura prova tra i nostri cittadini, l’uso dei normali servizi igienico-sanitari, con la chiusura di attività commerciali, tutto ciò in un contesto economico già fortemente provato dalla crisi dell’attuale periodo storico.

Nel presidio continuo del nostro territorio ormai siamo costretti a ricevere a qualsiasi ora le segnalazioni da parte dei nostri cittadini, di continue rotture della rete idrica, persino in prossimità di riparazioni già effettuate, con ingenti perdite di acqua che in questo periodo storico, rappresentano un totale spreco e mancanza di rispetto nei confronti di risorse per noi vitali. È per questo motivo che voglio che sia fatta chiarezza sulla natura delle operazioni di riparazione della condotta idrica gestita dall’Azienda Molise. L’acqua è un bene di primaria importanza e ogni cittadino ha il diritto di usufruirne in totale autonomia senza disservizi dannosi. Al persistere di tali condizioni critiche, si valuteranno da parte di questo Ente, azioni in totale difesa dei cittadini».