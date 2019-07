​La battaglia contro il decreto "sicurezza bis"

TERMOLI. Oppressione sistematica e conseguente impossibilità di reazione. Questo è il filo rosso che ha collegato i vari argomenti trattati da Claudio Di Pietro avvocato dell’associazione “ Studi Giuridici Immigrazione e Italo Di Sabato dell’Osservatorio Repressione, nell’incontro tenutosi nella sede di “Città invisibile” a Termoli. Decreto di sicurezza bis.

Un argomento tanto attuale, quanto complesso nella sua struttura giuridica. All’interno della quale, l’avvocatoDi Pietro, ha evidenziato le varie complessità e criticità strutturali e le conseguenze di un sua possibile applicazione sul nostro Paese. Un’attenta analisi che ha chiamato in causa criticità e dubbi su molti aspetti. Tra questi, secondo l’avvocato, la sua presunta inopportuna e non necessaria, applicazione d’urgenza. Nonostante la situazione attuale non lo richiedesse. Oppure la sua conseguente mancanza di giustificazioni, per tale azione, che non trova soddisfazione nelle spiegazioni che si trovano all’interno del preambolo del decreto stesso. Il quale, si concentra su alcuni aspetti molto importanti e complessi: l’immigrazione e la sicurezza pubblica.

Due temi che non trovano certamente le loro origini negli ultimi anni, ma che trasudano difficoltà di analisi e relativi delineamenti politico giuridici. Un decreto di sicurezza che, secondo Di Pietro, affronta il problema dell’immigrazione con modalità sbagliate e fuori da ogni logica. Su i vari aspetti, fuoriesce quello delle navi ONG. Le quali, continua l’avvocato, la politica considera come degli stimoli per gli immigrati a partire e lasciare la loro terra. Togliere il soccorso a chi si trova in mare. Questo è quello che, il rappresentante dell’associazioneStudi Giuridici Immigrati, sostiene nella sua argomentazione. La quale gode di ulteriori implementazioni e spiegazioni, che sfociano nel campo amministrativo e penale, che lo stesso decreto vuole modificare. Un’attenta lettura delle modifiche e delle relative restrizioni, che portano l’attenzione sugli incrementi di sanzioni e pene, per chi compirà opere di soccorso in mare. Divieti di transito, sosta e attracco per le navi che operano nel settore del carico e scarico di persone. Una terminologia che richiama più ad un settore di commercio che all’ambito dell’umano e della sensibilità dello stesso.Tutto questo in nome del favoreggiamento alla clandestinità che, all’interno del decreto, non trova ben delineati i limiti e quindi le relative demarcazioni tra reato e legittimità. La quale, secondo, l’avvocato, viene infranta dagli stessi componenti e dalla relativa struttura, del decreto stesso. Ma ciò nonostante, il divario culturale e politico, vive una situazione molto delicata.



All’interno della quale, Italo Di Sabato, vede l’inserimento del decreto di sicurezza bis, come un acutizzarsi del controllo e delle pene verso chi porta soccorso in mare e dei nuovi interventi repressivi nell’ambito dell’ordine pubblico. Su questo afferma: “ Si vanno ad ampliare le pene previste all’interno del codice Rocco, che fu una normativa approvata durante l’epoca fascista e dentro le normative previste dalla legge Reale del 1975. Oggi c’è poca possibilità di mobilitazione in questo Paese. Qualsiasi forma di resistenza e di disobbedienza sociale e civile, non è più permesso. Si vanno a inasprire anche le forme di intervento sul cosiddetto tifo violento e che pone in essere anche delle pregiudiziali che, secondo me, sono anti costituzionali. Perché ad esempio, possono essere colpiti da daspo, persone che hanno avuto una condanna in primo grado. Quindi sappiamo bene che, per essere definitiva, bisogna avere i tre gradi di giudizio. Ma in questo dispositivo, anche chi è stato condannato in primo grado e ha un procedimento in corso, può essere condannato.

Anche per reati non inerenti a manifestazioni sportive con provvedimento di daspo. Il fatto è che non si vede l’urgenza, nel momento in cui a gennaio è stato convertito in legge il precedente decreto, per determinarne uno nuovo. Tranne che per vendere fumo negli occhi a milioni di cittadini colpiti dalla crisi e vendergli una falsa sicurezza. Far passare l’idea che la sicurezza sia sempre penale e non sociale.”

Una situazione molto difficile. Dalla quale, secondo Di Sabato, si può uscire solo attraverso una presa di coscienza e l’allontanamento della paura di poter esprimere opinioni. “ Dobbiamo rompere la paura — continua Di Santo — che abbiamo e avere la forza di dissentire, di rivendicare il dissenso. Dobbiamo studiare altre forme di lotta, capire e mobilitarsi. Un altro punto è il non parlarsi addosso e agire concretamente. Questo è un lavoro lungo e faticoso, ma bisogna capire da che parte stare. L’importante è incominciare da noi stessi e non aver paura di rivendicare le nostre idee. Perché viviamo in Paese dove, chi alimenta l’odio governa e chi reclama solidarietà viene criminalizzato. Bisogna costruire alleanze sociali. Fatte da persone anche con idee diverse, ma con un obbiettivo comune: l’umanità contro la barbaria.”

La difesa dell’umanità. Una testimonianza diretta della lotta a favore dei diritti umani, la troviamo nelle parole telefoniche di Ada, portavoce della “Mediterranea Saving Humans”.

“Mediterranea è una piattaforma. Non volevamo definirci come una vera e propria ONG per vari motivi. Con loro sicuramente abbiamo in comune molte cose. Come quello di operare nel Mediterraneo centrale con una nave e in maniera autonoma, indipendente e compiendo un’azione umanitaria. Ma per noi, Mediterranea è qualcosa di più. Un’ operazione che va a mettere insieme diversi pezzi di società di questo Paese. Questa è un’esperienza che tutte e tutti possono costruire insieme, ed è anche un esperienza che agisce politicamente. Andando a porre delle contraddizioni importanti in opposizione a quelle che sono le politiche del Governo italiano e quelli europei, verso il tema dell’immigrazione, dei diritti e delle libertà di tutte e tutti. È un qualcosa che va ad affermare, insieme alle migranti e i migranti, che sfidano i confini e in particolare modoquello più letale al mondo che è il Mediterraneo. Affermare la libertà di movimento, il diritto di fuga da un paese in guerra e in particolare dalla Libia. Un paese teatro di orrori e crimini contro l’umanità. All’interno di quei centri di detenzione finanziati anche dal Governo europeo. Noi, nell’attività svolta Mar Ionio e nel Mediterraneo centrale, abbiamo denunciato e testimoniato. Il nostro obbiettivo è quello di essere lì: nel Mediterraneo centrale. Il confine più letale al mondo. Denunciare quello che succede e fare pressione sui vari Governi per impedire queste atrocità.”

Una lotta per il salvataggio delle persone in mare , che viaggia parallelamente con quella che viene fatta contro le ONG. “ Le azioni di criminalizzazione contro le ONG è un voler, deliberatamente, svuotare il mare da testimoni di quello che accade. Le morti, i naufragi fantasma. Ce ne sono tanti dei quali non sappiamo nulla. Perché non c’è nessuno ad aiutarli e nessun testimone. Esseri lì, significa essere testimoni scomodi di quello che accade.”

Sugli effetti del decreto sicurezza bis sulla loro attività afferma: “ Non è semplice operare in questa situazione. Perché i sequestri, denunce e multe sono sempre di più. Ma come abbiamo sempre detto, non è questo che ci fermerà. Neanche le indagini aperte nei confronti dei nostri equipaggi, potranno fermarci e tantomeno il decreto sicurezza. Ma è evidente che il tentativo che sta facendo questo Governo è una guerra dichiarata alla solidarietà, alle Ong e quelle forme di dissenso che provano a gettare le basi per una società diversa, per cambiare le cose e andare in una direzione opposta. È importante essere presenti nel Mediterraneo e non spegnere quelle luci che abbiamo acceso attorno ad una situazione drammatica.”