​Informazione e turismo: alla scoperta di Termoli e del Molise

TERMOLI. Informazione e turismo. Due aspetti legati visceralmente uno all’altro e che rendono felice il turista, nel momento in cui le ha a disposizione. Questo è il compito che svolge l’infopoint alla “Torretta Belvedere”. Un centro nevralgico per la diffusione di informazione, gestito dall’associazione Creamar e rappresentata dal suo presidente Antonella Cremonesi, con lo scopo di fornire un supporto per il turista che vuole passare le sue vacanze nella città di Termoli.

Un attento lavoro di servizio, con alla base, professionalità ed efficienza. Il tutto amalgamato da una grande dose di cordialità e simpatia. Elementi essenziali per creare un rapporto di fiducia con il turista. Per il quale ha una funzione fondamentale per una buona conoscenza e assimilazione delle informazioni fornitegli. Le quali vengono impartite, in maniera ancora più ampia, attraverso una completa rete di informazione. Composta da mappe, libretti, guide multimediali e una piattaforma web. Materiale, quello cartaceo, completamente a spese dell’associazione e senza l’aiuto di contributi pubblici. Sono invece le offerte dei privati a rendere possibile una produzione massiccia di materiale. La quale è giustificata da un alto numero di frequentatori dell’infopoint.

Solo nelle prime due settimane di luglio, il numero dei visitatori della piattaforma web e del materiale distribuito ai turisti, supera le 2mila unità. Una statistica figlia di un grandissimo interesse per la città di Termoli e per le sue zone limitrofe. Infatti, oltre ad un supporto informativo per questa città, l’infopoint offre una panoramica anche delle zone che fanno da contorno al Comune di Termoli. Con le sue 40 mini guide dei paesi limitrofi, il turista può e lo fa, esplorare una vasta area che porta alla scoperta delle tradizioni culturali, gastronomiche e delle novità del posto che visita. Un viaggio all’insegna della vacanza e dello svago o della conoscenza di posti nuovi. Un pensiero che accomuna molte persone e non solo italiane. Perché tra la moltitudine di turisti italiani che visitano la nostra città, ci sono anche molti stranieri.

I quali provengono da ogni parte del mondo: Inghilterra, USA, Giappone, Germania, Slovacchia, Svezia, Francia e Canada. Un meraviglioso arcobaleno di culture e quotidianità differenti, che ritroviamo in persone di tutte le età.