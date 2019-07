MOLISE. Meteo in Molise verso l’apice del caldo. Ulteriore rinforzo anticiclonico sulle regioni centro-meridionali. Focus previsioni del tempo per la festa di Sant’Anna in Jelsi e Santa Cristina a Sepino

SITUAZIONE ATTUALE: l’imponente anticiclone africano caratterizza il meteo sulla nostra Penisola, ma anche in parte dell’Europa. La fiammata sahariana associata è ormai entrata pienamente nel vivo tra Penisola Iberica e Francia, ma in parte fa sentire i propri effetti anche in Italia. Proprio sull’ Italia è atteso il picco del caldo tra la giornata di domani (giovedì) e quella di venerdì. Nonostante non sia l’obiettivo principale della risalita d’aria rovente, l’Italia non sarà risparmiata dalla calura, che risulterà più intensa sulle regioni centro-settentrionali. Il caldo sarà spesso afoso e farà tanto caldo anche la notte, specie nei grandi centri urbani (del settentrione).

SITUAZIONE IN ADRIATICO: Solo le regioni adriatiche e quelle meridionali saranno più ai margini della canicola, con caldo che risulterà più sopportabile grazie ad un flusso di correnti settentrionali. La fortezza dell’anticiclone limiterà quasi completamente gli spunti d’instabilità atmosferica ad evoluzione diurna, eccezion fatta per le Alpi.

EVOLUZIONE METEO IN MOLISE E PREVISIONI:

Mercoledì: cielo prevalentemente sereno anche nel pomeriggio. Isolati addensamenti nuvolosi sulle aree più elevate del Volturno. Ventilazione debole. Temperature in ulteriore rialzo. Mare quasi calmo.

Giovedì: sereno o poco nuvoloso per tutto il corso della giornata. Ventilazione debole, a regime di brezza durante le ore pomeridiane sulle aree costiere. Temperature in ulteriore rialzo con punte di 35-36 gradi all’interno.

Venerdì: poche variazioni di rilievo. Tanto sole sia al mattino che nel pomeriggio. Venti deboli di provenienza settentrionale, a regime di brezza sulla costa. Temperature in aumento con punte di 31-33 gradi sulla costa e fino a 37-38 gradi all’interno.