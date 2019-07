TERMOLI. Troupe Rai e gran movimento di curiosi in spiaggia, ai piedi del Castello svevo. Che succede? Termoli è in tv a ‘La vita in diretta estate’, con l’appellativo di “perla della costa molisana”. A dispetto del sarcastico slogan “Il Molise non esiste”, le nostre bellezze e tradizioni non smettono di affascinare il Paese.

E da dove poteva partire il servizio se non dal bel mezzo del mare? L’inviato Giuseppe Di Tommaso raggiunge simbolicamente la costa in barca, da dove inizia a riassumere le usanze della festa di San Basso e dei pescatori. “Il fascino immutato del borgo marinaro” è infatti il titolo del collegamento dedicato alla termolesità. Approdato all'inizio del lungomare nord, il giornalista viene accolto dalla folla, dal gruppo folkloristico 'a Schaffette e da un ricco banchetto allestito dagli chef Massimo Talia e Antonio Casciati, che per l'occasione hanno preparato i piatti della tradizione.

Oscar De Lena racconta la leggenda dei 'mazzemarille' all'incredulo e divertito inviato, che nel frattempo ammira da un lato la bontà della zuppa di pesce e dall'altro i trabocchi. Nell'allegria delle danze popolari si conclude la diretta, con un invito a visitare la nostra splendida cittadina e un saluto anche da parte del conduttore Beppe Convertini in studio.