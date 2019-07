Bagnina di giorno e modella di sera: Federica ieri ha salvato due ragazzi in mare

TERMOLI. La graziosa e assai tenace - in fatto di salvamento in mare - Federica Vergura ha tratto in salvo ieri 2 ragazzi davanti allo specchio di mare del Lido Sirena Beach, dove lei presta la sua opera di assistente bagnante.

Federica, oltre a essere un’ottima operatrice del salvamento, si è distinta anche in un altro campo, quello dei concorsi di bellezza, e non a caso lo scorso anno è stata eletta Miss Venere Molise2018 e con questa fascia due sabati fa ha sfilato davanti a noi, impegnati come giurati nell'edizione 2019 assieme ad altre 25 aspiranti al titolo di quest'anno.

Complimenti quindi a Federica per aver tratto in salvo due ragazzi in difficoltà in mare, per aver dimostrato competenza e praticità nell'esercizio del suo compito. E complimenti anche per i successi meritati e ottenuti in passerella.