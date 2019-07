CAMPOMARINO. Sul lungomare sud di Campomarino Lido, si trova il Club 2 Miglia, un'area attrezzata dove poter affittare ombrelloni e lettini con la certezza di stare in un ambiente confortevole e selezionato. Nel lido, il divertimento non manca; infatti è possibile divertirsi da soli o nell'allegria del gruppo, con giochi adatti a tutti i giovani che vogliono provare nuove emozioni. Principalmente, a tal proposito, il Club 2 Miglia, oltre ad essere uno stabilimento balneare, è un'Associazione Sportiva dove si praticano sci nautico, wakeboard e vari giochi acquatici come la Banana Boat e il Tagadà su cui divertirsi in compagnia di amici. Sia per gli esperti, sia per coloro che si volessero avvicinare per la prima volta a questi sport, lo staff del Club 2 Miglia assicura momenti adrenalinici in tutta sicurezza.

Inoltre, per chi non sa stare fermo e vuole viversi un'emozionante esperienza, il club organizza suggestive escursioni alle isole Tremiti e tour della costa con i gommoni.

Di giorno è un lido per le famiglie e per chi pratica sport acquatici; la sera si trasforma in un luogo per i giovani con tanti tipi di musica, happyhour, ospiti e divertimento.

Ogni settimana lo staff organizza spettacoli, eventi privati, feste divertenti come lo Schiuma party e il Color party e serate con vip importanti, anche internazionali, come Ronn Moss, il "Ridge" di Beautiful. Durante il giorno, il lido offre servizio di caffetteria e aperitivi e di sera diventa un luogo di incontro per gli avventori che vogliono degustare un ottimo cocktail.

Al Club 2 Miglia si trascorreranno momenti indimenticabili: è infatti un lido dove ci si sente in una piccola grande famiglia in cui non manca alcun confort e il cui obiettivo è realizzare un clima positivo e sereno e quindi creare le condizioni necessarie per un’accoglienza gioiosa dell’ospite. È lo stile lavorativo e relazionale dello staff che garantisce al cliente una vacanza rigenerante e tranquilla ed è proprio questo che fa apprezzare il Club 2 Miglia.

I feedback espressi dai clienti, la continuità della scelta e le recensioni rendono il lido una realtà preferita con fiducia e aspettativa.

Per la stagione 2019, il Club 2 Miglia assicura più sport, più sound e tantissimi eventi. Apportando continui cambiamenti, organizzando e

offrendo sempre più servizi per rispondere alle esigenze e richieste dei clienti, oggi il Club 2 Miglia si presenta come una realtà di riferimento non solo per i campomarinesi, ma per i tantissimi turisti, villaggi e camping adiacenti.



Il Club 2 Miglia offre:



- Affitto tende, ombrelloni, lettini



- Noleggio pattini e mosconi



- Toilette e servizi per disabili



- Deposito gratuito giochi ed attrezzature



- Wi-Fi Area e punto internet



- Si accettano piccoli animali domestici



- Parcheggio riservato alle biciclette



- Bar



- Campo da calcetto



- Campo da beach volley



- Possibilità di festeggiare i compleanni



- Escursioni alle Isole Tremiti



- Banana boat



- Sci nautico



- Escursioni entro terra



Il Club 2 Miglia è a Campomarino Lido in via Vanoni 2B