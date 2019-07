«Giù le mani dal San Timoteo, non lo smantellerete»

TERMOLI. Dal Gruppo Popolare del Basso Molise un nuovo grido di battaglia sulle sorti dell'ospedale San Timoteo di Termoli.

«Si sta pian piano materializzando la paura che aleggiava tra le persone e se fino a pochissimi giorni fa si ipotizzava un futuro smantellamento del presidio ospedaliero San Timoteo, ora i cittadini iniziano a prendere in considerazione questo tragico evento. Come previsto, se prima si parlava solo di chiusura del punto nascita di Termoli, adesso si è aggiunto il malfunzionamento del reparto di ortopedia e, di conseguenza, il reparto chiude ad ogni tipo di urgenza, sempre per mancanza di personale. La domanda viene spontanea… quale sarà il prossimo reparto? Si possono accettare scommesse?

Assolutamente no! Si posso accettare solamente solidarietà ed unione, forza e coraggio, voglia di lottare per il nostro territorio e di difenderlo.

Viene spontaneo pensare che questa sia una manovra per realizzare il triste slogan “il Molise non esiste”, ma in molti non sanno che il Molise, oltre ad essere una terra stupenda, è fatta di persone che sanno cosa vogliono e sono disposte a proteggere la loro identità.

La manifestazione di domenica ne è stato un esempio! Un solo popolo che da voce ai propri diritti e che, se necessario, sa come farli rispettare protestando.

Dal basso Molise si erge una voce, un grido di dolore che comunica a tutti “noi esistiamo e ve lo dimostreremo”.

Tutti devono sapere che il Molise non si ferma qui, che i molisani andranno avanti nella loro battaglia, che difenderanno con ogni mezzo il loro diritto alla salute.

Qui non si tratta di campanilismo, come alcuni possono pensare o male interpretare gli striscioni di protesta, si tratta di dire basta a chi sta giocando con la nostra salute .

Il Gruppo Popolare Basso Molise è deciso a scendere in campo al fianco del cittadino per sostenerlo ed aiutarlo in questa dura battaglia».