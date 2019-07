Referendum sul Tunnel, «Meglio vagliare prima la fattibilità del progetto»

TERMOLI. Alle 21.30 del 22 luglio - con 20 voti a favore, 4 contrari (il Pd) e un assente - il Consiglio comunale ha approvato l’atto di indirizzo per la promozione di un referendum popolare consultivo, sul progetto sinteticamente ed impropriamente denominato “il Tunnel”. La denominazione è impropria in quanto il “pezzo forte” del progetto – dal punto di vista paesaggistico, culturale ed economico – non è tanto il tunnel stradale dal porto al litorale nord, quanto il complesso edilizio di 115.500 metri cubi da erigere sulle aree del Pozzo Dolce e del Piano di Sant’Antonio, per ospitare parcheggi pubblici a pagamento, ma anche – dati al privato in piena proprietà o in comodato illimitato - parcheggi e box auto, esercizi commerciali, 12 appartamenti, un teatro.



La votazione sul referendum e più ancora le dichiarazioni del nuovo sindaco, ingegner Francesco Roberti, che l’hanno preceduta, spiegandone il senso, avviano decisamente “il Tunnel” sul viale del Tramonto.

Il sindaco ha tenuto a precisare che sono false le illazioni su un suo presunto cambiamento di posizione, rispetto a quella dichiarata in campagna elettorale. Egli ha criticato la delibera n. 161 con cui la giunta Sbrocca, il 7 giugno – soltanto due giorni prima del turno di ballottaggio – ha incaricato il “solito” studio Derobertis di Bari più lo studio Manzi di Roma di impugnare la sentenza 209/2019 del Tar di Campobasso, che ha annullato la variante urbanistica relativa al Piano di Sant’Antonio ed al Pozzo Dolce, nonché la conferenza di servizi decisoria sul progetto. Come primo atto della sua sindacatura, la mattina del 14 giugno, l’ingegner Roberti ha scritto agli avvocati Derobertis e Manzi di astenersi da qualsivoglia attività in relazione all’impugnativa voluta dalla giunta uscente. Il 16 giugno l’avvocato Manzi, per conto anche del collega Derobertis, ha scritto al sindaco una lettera in cui si diffonde sui «pericoli di una “non scelta” da parte del Comune» e sui «gravi rischi risarcitori», qualora venisse revocata l’aggiudicazione dell’opera.

Nell’immediato futuro – assicura il sindaco – egli provvede a revocare l’incarico ai legali conferito dalla giunta cessata e, questa è la “bomba”, revocherà anche l’aggiudicazione dell’opera, di tutta l’opera nella sua interezza, non del solo tunnel, atto giudicato indispensabile a liberare le aree interessate da pretese future del promotore della finanza di progetto. Quanto ai «gravi rischi risarcitori», il sindaco, forte della sua esperienza sul campo come ingegnere, li ridimensiona a 100 o 200 mila euro al massimo, visto che il costruttore può invocare solo una responsabilità precontrattuale del Comune, in quanto la convenzione non è stata mai firmata. La revoca della finanza di progetto consentirà anche di riprogrammare i 5 milioni di fondi pubblici, ora bloccati sul tunnel, su altri progetti per il miglioramento della mobilità della città (marciapiedi, strade, ecc.), in modo da non perdere queste risorse.

In tutto questo che ruolo avrebbe il referendum? Secondo il sindaco, i termolesi potrebbero essere chiamati a pronunciarsi sulla accettabilità o meno del risarcimento eventualmente concordato con il costruttore; ma può anche darsi che non sia necessario alcun referendum. Per questo motivo il Consiglio comunale è stato chiamato ad approvare un atto di indirizzo politico e non un atto amministrativo immediatamente esecutivo. Con questa motivazione sono state respinte le pregiudiziali sollevate dai consiglieri del Pd, che hanno invocato l’assenza dei tempi e dei modi previsti per l’immediata indizione di un referendum popolare consultivo.

Come ho avuto modo di scrivere su questo stesso giornale alcune settimane fa, la revoca dell’appalto è un atto possibile e necessario per varie ragioni, amministrative, tecniche ed economiche, prima fra tutte l’impossibilità da parte della Regione di erogare i 5 milioni di fondi “prenotati”, in quanto la finanza di progetto andata a gara è considerevolmente diversa da quella approvata dalla Regione nel 2015, sia nella natura delle opere che nei costi. Questo aspetto può avere riflessi anche su quanto andrebbe risarcito al costruttore e da parte di chi.

Un’ultima considerazione sul referendum popolare. Ritengo che preliminarmente all’indizione, quale che ne possa essere l’oggetto, si debba verificare la fattibilità tecnica, amministrativa ed economica del cosiddetto Tunnel, mancando la quale non avrebbe senso chiamare al voto i cittadini, spendendo inutilmente alcune decine di migliaia di euro.