«C'è di tutto sulla scalinata di Santa Lucia, l'anno scorso fu ripulita a settembre e ora?»

TERMOLI. Un posto invidiabile, che però invece di sprigionare tutta la sua straordinaria bellezza, viene compresso dal degrado.

Ogni anno, non c’è estate che non ci venga segnalata, la scalinata di Santa Lucia, che fiancheggia l’hotel Mistral e che sfocia sul viale Cristoforo Colombo, versa in condizioni di assoluto abbandono.

Una turista, M. A. C., che risiede in via Nino Bixio, ci ha inviato foto e lamentele.

«Sono presenti deiezioni animali e umane, vomito e vari rifiuti. Certo, sono poche le persone a Termoli che rispettano l' ambiente, visto l'immondizia presente ovunque; ma mi chiedo se, come lo scorso anno, la scala sarà pulita a settembre».