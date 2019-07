E' morto don Stellerino D'Anniballe: «La città non ti dimenticherà»

VASTO. Si è spento questa mattina a Vasto don Stellerino D'Anniballe. Il parroco aveva 89 anni, a novembre ne avrebbe dovuti compiere 90. Per anni è stato parroco della chiesa di San Pietro in Sant'Antonio.

Proprio qui nel 1985 aveva creato Trsp, la televisione religiosa di Vasto che per anni ha tenuto compagnia a tanti cittadini con i suoi programmi e le sue messe.

Nel 2017, visto l'aggravarsi delle condizioni di salute del prete, l'emittente era stata venduta ad un editore molisano che ha trasferito la sede legale a Castelpetroso e la sede centrale a Campobasso.

Il sindaco Francesco Menna sulla sua morte ha affermato: “Alle 11:00 di questa mattina è volato al cielo Don Stellerino D’Anniballe. Un pastore che per anni ha vissuto la vita collettiva della città incarnandone i dolori, le speranze e i bisogni. Sacerdote che conosceva e ascoltava, vicino ai credenti e non credenti. Ha amato tutto e tutti. Ha interpretato la chiesa che ha prediletto gli ultimi e quelli che non contano agli occhi del mondo. La città non ti dimenticherà mai Don Stellerino e noi siamo fortunati ad averti avuto e siamo certi che pregherai per Vasto anche da lassù”.



LA BIOGRAFIA. Nato il 10 Novembre 1929 a Scerni, ordinato sacerdote il 29 Giugno 1952, nominato il 1 Ottobre 1952 vice parroco di S. Giuseppe collaborando col dinamico parroco Don Felice Piccirilli.



Il 1 Gennaio 1959 canonico del Capitolo Cattedrale, alla fine degli anni 50 incaricato per la costituzione della nuova Parrocchia di S. Giovanni Bosco, il 1 Novembre 1961 Parroco di San Pietro, alla morte di Don Romeo Rucci. Assume la responsabilità della Parrocchia di S. Pietro, proprio nel periodo più difficile conseguente all'abbattimento della chiesa ed al trasferimento in S. Antonio da Padova.

Ha avuto anche l'incarico di assistente diocesano degli uomini di Azione Cattolica e di consulente dei Comitati Civici. (DA VASTO SPA).