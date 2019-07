VASTO. Una storia di disperazione nell’indifferenza totale della società americana degli anni ‘30. Sullo sfondo una ferma intenzione di denuncia del pregiudizio razziale e della discriminazione dell’omosessualità. É questo il filo conduttore del romanzo “Le lacrime del silenzio” di Orlando Ionata, nativo di Termoli, cresciuto a Montecilfone, oggi insegnante presso la scuola Spataro di Vasto con una passione atavica per la scrittura, che ha rivelato di aver concepito anni fa la trama della sua prima fatica letteraria che ha deciso infine di dare alle stampe.

Il romanzo ambientato nella California al tempo della grande depressione ha come protagonista un raccoglitore di cotone che insieme a tanti altri disperati vive sulla propria pelle gli effetti della crisi economica più feroce che abbia mai colpito gli Stati Uniti. John Carry è un uomo buono, un gigante di colore abituato a vivere da sempre negli spazi aperti della campagna, che un mattino di settembre viene trovato accanto al corpo esanime del signor Tramp, proprietario della fattoria presso cui lavora. I sospetti ricadono inevitabilmente su di lui, che viene arrestato e rinchiuso nel braccio della morte in attesa del processo.



Che si tratti di una vicenda dal forte impatto emotivo lo si intuisce già dalla copertina, realizzata dal suo concittadino Giuseppe Colella, che raffigura, in una posa che richiama alla mente una celebre scena del film “Il miglio verde”, il protagonista della storia attorniato da alcune figure che sono esplicitamente in preda alla disperazione.



«L’idea di questa storia – ha affermato l’autore - è nata a partire dalla lettura delle opere di Steinbeck, in modo particolare del suo “Furore”, romanzo simbolo di quel tragico periodo per gli Stati Uniti, che mi ha permesso di conoscere in profondità la realtà sociale di un Paese così lontano».



Alla distanza temporale e geografica fa tuttavia da contraltare la stretta attualità delle tematiche centrali del romanzo: «La vicenda è resa contemporanea – ci ha tenuto a precisare a tal proposito Orlando - dalla problematicità che ancora al giorno d’oggi sollevano argomenti quali la pena di morte e il razzismo, due materie che da sempre costituiscono per me motivo di indagine e interesse».



Per Orlando all’orizzonte non c’è nessuna intenzione di mettere da parte la penna, anzi è già in cantiere la trama della prossima opera: «La passione per la scrittura mi ha portato a realizzare racconti per bambini che abbiamo usato per recite e rappresentazioni scolastiche. In questo periodo ho un’ispirazione su una storia ambientata alla metà del secolo scorso nel sud Italia, vedremo se proprio in Abruzzo, che riguarda le credenze legate al malocchio e alle fattucchiere. Un romanzo di genere drammatico, imperniato sul tema del contrasto figlia-madre. Ma è ancora troppo presto per parlare dei dettagli...» ha tagliato corto lo scrittore, che intanto si godrà quanto già portato a termine con la presentazione del romanzo “Le lacrime del silenzio”, in programma il 12 agosto a Montecilfone.