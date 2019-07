Venittelli: «Avanti tutta per rimettere in moto la sanità»

TERMOLI. Ha curato il ricorso ad adiuvandum con 13 mamme incinte, assieme al collega di Konsumer Roberto Giammaria. Parliamo di Laura Venittelli, che ieri è intervenuta anche nell'udienza al Tar Molise sulla sospensiva del Punto nascita. Dopo l'accoglimento dell'istanza cautelare si è così espressa: «Una battaglia storica quella dei cittadini e degli amministratori del basso molise cui si sono unite le 13 future mamme che hanno conferito il mandato per sostenere fortemente il loro diritto di essere curate, sino al parto, nel reparto di Ostetricia e Ginecologia di Termoli.

Un grazie a tutti coloro che a vario titolo si sono battuti per il punto nascita di Termoli che non é, com'è stato detto da più parti, la semplice battaglia della termolesità ma la battaglia per la conservazione del presidio ospedaliero di termoli che é, non solo dei Termolesi, ma di tutto il territorio bassomolisano che ha diritto ad una sanità di ottimo livello e che é pronta a continuare a manifestare e a tenere alto il livello di attenzione sul tema sanità. Da oggi sino al 20 aprile, giorno della discussione di merito al Tar, avanti tutta per rimettere in moto, grazie allo sblocco del turnover i concorsi per nuovi medici.

Un appunto alla Regione Molise e al ministro Grillo: i territori non si mettono in competizione tra di loro e sostenere al tavolo tecnico che si salva Isernia se si chiude Termoli non é corretto non solo dal punto di vista giuridico ma soprattutto dal punto di vista etico. Il Molise è un popolo solo ed è capace di intendere e difendere le sue prerogative da Venafro a Termoli».