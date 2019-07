Il Tar salva il punto nascita: «Le criticità del San Timoteo restano»

TERMOLI. Nicola Felice e Angelo De Gregorio, presidente e segretario del Comitato San Timoteo, commentano cosí il provvedimento del Tar Molise che ha confermato l'accoglimento dell'istanza di sospensiva del decreto di chiusura sul punto nascita di Termoli:

«Il provvedimento del TAR, è sicuramente positivo, ma potrà restare solo apparente. Restano tutte da superare le motivazioni che sono state apportate nel provvedimento di chiusura del Punto nascite, non tanto per il numero di 500 parti, ma soprattutto per la "non sicurezza" per il numeri insufficiente di specialisti per dare continuità al reparto. Motivazione diffusa, ai 4 venti, dall' ASREM in più occasioni e anche al famigerato Tavolo Tecnico Interministeriale. Stessa motivazione adottato poi anche per il provvedimento per il reparto di Ortopedia, e che sarà la stessa anche per gli altri provvedimenti a seguire. Ciò porta a pensare che le criticità e le difficoltà a conservare le specialistiche e i servizi del San Timoteo restano ancora tutte. Senza scelte e impegni politici a trovare le soluzioni, alla fine ci ritroveremo ad aver salvato il San Timoteo, ma solo come "edificio", avendo perso nel tempo tutte le specialistiche essenziali di un presidio ospedaliero.»

«Badate, è solo un primo passo e non definitivo. Questo risultato deve ancor più spronare a non mollare affinché la politica regionale metta finalmente in campo una vera strategia globale per ridare vita alla sanità pubblica regionale e l'ente gestore, ivi compresi i commissari, a ben guardarsi dall'emanare provvedimenti badati sulla "sicurezza" che sta proprio ad essi garantire. A mio avviso, come avevo già detto, proprio questo poteva portare ad una denuncia penale. È ora più che mai necessario proseguire compattando gruppi e comitati. Se la questione Punto Nascite Termoli ha avuto un merito, che va ben oltre questo primo risultato, è proprio quello di aver generato una mobilitazione che fino ad ora purtroppo non vi era stata, nonostante tutti gli appelli. Questo patrimonio, questa presa di coscienza, non dovranno essere dispersi.»