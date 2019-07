Portocannone, sarà messa in sicurezza la strada dissestata in via Fiume

PORTOCANNONE. Viabilità comunale: la giunta regionale del Molise ha approvato lo schema di convenzione da sottoscriversi col Ministero delle Infrastrutture e Trasporti relativo alla delibera Cipe n° 12 del 28 febbraio 2018 "approvazione dell'addendum al piano operativo infrastrutture con assegnazione di nuove risorse" che vedeva tra i beneficiari del finanziamento ministeriale anche il Comune di Portocannone.

A darne notizia il sindaco di Portocannone, Giuseppe Caporicci.

«Nel caso specifico, si tratta di un finanziamento di 623mila euro per la messa in sicurezza di via Fiume, inserito tra le de opere finanziabili dal precedente Governo regionale, su richiesta congiunta dei Comuni di Portocannone, San Martino e Ururi.

È doveroso fare un ringraziamento tanto alla giunta Frattura per la scelta di finanziare l'opera pubblica in questione, quanto alla giunta Toma per il prosieguo delle attività amministrative che ci porteranno, presumibilmente entro la metà del prossimo anno, a cantierare il progetto già predisposto dalla precedente Amministrazione, per il quale non si era mai trovata copertura finanziaria.

A tale proposito ritengo doveroso fare un pubblico ringraziamento ai colleghi sindaci, Raffaele Primiani e Massimo Caravatta che nell'autunno 2017 hanno senza indugio sostenuto la nostra richiesta, attribuendole una particolare valenza territoriale, in considerazione del fatto che la "scorciatoia" di via Fiume viene correntemente utilizzata anche dai Cittadini di Ururi e San Martino, come strada di collegamento per il Nucleo industriale di Termoli».