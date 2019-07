Parla il dottor Molinari: ora il Punto nascita di Termoli deve avere più ginecologi

TERMOLI. Con la sospensiva accordata dal Tar Molise oggi, almeno fino ad aprile 2020, tornerà alla normalità l'attività nel Punto nascita di Termoli, almeno questo è quello che si dovrebbe ottenere o temere? Sì, perché le criticità rimangono e su questo abbiamo interpellato anche il primario facente funzione del Punto nascita, Dino Molinari. «Sono ovviamente felice e contento per l’esito del ricorso al Tar, immedesimandomi soprattutto in chi deve partorire. Capendo quanta ansia e quanta apprensione abbiano potuto provare in questi giorni. Personalmente la mia felicità si mischia alla preoccupazione per la persistenza della grave carenza dei ginecologi, ma con lo stesso impegno di sempre resto fiducioso assieme ai pochi colleghi di avere un organico congruo per dare un’assistenza ottimale a tutte le future mamme».