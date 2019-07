Da vetrinista a giornalista: Pasquarella ha una sua rubrica su Libero con Vittorio Feltri

PETACCIATO. Altro successo per il petacciatese Marco Giuseppe Pasquarella, Presidente vetrinisti e visual europei, questa volta in campo editoriale, data la sua collaborazione e amicizia con il direttore del quotidiano a tiratura nazionale "Libero Quotidiano", Vittorio Feltri - che prima di cimentarsi nel campo del giornalismo era anche lui un vetrinista.

E proprio per queste situazioni Feltri ha proposto di curare al Cavalier Giuseppe Pasquarella una rubrica quindicinale sul quotidiano da lui diretto, compito che quando gli è stato proposto, non pensava neanche fosse vero. E invece il nostro Presidente giovedì 18 luglio è uscito con il suo primo articolo su "Libero il Quotidano" con la rubrica "La Vetrina nel negozio" con il pezzo "Mettere in mostra gli abiti per attirare clienti è un'arte".

Lo abbiamo raggiunto e gli abbiamo chiesto, da colleghi, che sensazioni prova ora che è presente su un giornale così importante e di cosa parlerà nella rubrica affidatagli e ci ha risposto: "Sono emozionatissimo, è stata una cosa inaspettata! Nella rubrica vi parlerò di come fare le vetrine, dei colori e poi tante curiosità e altro ancora.Tutti gli articoli porteranno la mia firma. L'articolo della prima rubrica l'ho scritto con una forte emozione. Seguitemi quindi su "Libero Quotidiano" con il prossimo articolo che uscirà i primi di agosto. Tratterò tanti argomenti e se volete interagire con me, scrivetemi."

Buon lavoro, al nostro corregionale Pasquarella.