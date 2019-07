L'amministrazione Roberti rinuncia al ricorso al Consiglio di Stato sul tunnel: la delibera

TERMOLI. Detto, fatto. Non è la trasmissione di tutorial di Rai Due, ma la continuità di pensiero e azione tra quanto annunciato dal sindaco Francesco Roberti in Consiglio comunale lunedì sera e quello realizzato, anzi approvato con delibera di giunta martedì scorso.

E’ stata revocato il mandato conferito agli avvocati Lorenzo Derobertis e Andrea Manzi sul ricorso al Consiglio di Stato sul progetto del Tunnel.

«Considerato che è volontà dell’Amministrazione non coltivare l’atto di appello in quanto è intenzione dell’Ente proporre al Consiglio Comunale di farsi promotore, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento di Partecipazione dei Cittadini, del referendum consultivo sul project financing così come ripetutamente richiesto da alcuni comitati di cittadini mediante la proposizione di quesiti referendari»; l’amministrazione Roberti ha formalizzato la rinuncia all’appello dinanzi al Consiglio di Stato della sentenza del Tar Molise n. 209/2019 del 06/06/2019, pubblicata in pari data, nei modi e nelle forme indicate nell’art. 84 c. p. a.

La delibera è la numero 201 del 23 luglio.