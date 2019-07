Sanità in Molise, Giustini: «Torniamo ad assumere»

CAMPOBASSO. «Il Tavolo Tecnico Salute-Ministero dell'Economia e delle Finanze ha dato il via libera alla Struttura Commissariale per tornare ad assumere». Lo ha dichiarato il commissario ad acta per la Sanità della Regione Molise Angelo Giustini in riferimento alla riunione congiunta del Tavolo adempimenti e Comitato Lea per la verifica del Piano di rientro della Regione Molise, tenutasi mercoledì scorso, 24 luglio, presso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. «Ora possiamo riattivare le procedure sospese dopo il tavolo tecnico di aprile. Abbiamo presentato una prima ipotesi di Programma operativo, facendo presente che sugli aspetti sia economici finanziari sia sanitari dovranno esserci ulteriori interlocuzioni nelle prossime settimane», ha concluso Giustini. (Fonte Ansa)