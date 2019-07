VASTO. Grande commozione a San Pietro in Sant'Antonio per l’ultimo saluto a Don Stellerino D’Anniballe, scomparso il 25 luglio all’età di 89 anni. La folla accorsa a rendergli omaggio ha gremito la chiesa dove il sacerdote è stato parroco per oltre cinquanta anni. La cerimonia religiosa, a cui hanno partecipato tanti sacerdoti della comunità vastese, è stata presieduta da Mons. Bruno Forte, il quale durante l’omelia ha affermato:

«Se dovessimo porci la domanda "chi è stato Don Stellerino?" la prima risposta sarebbe: "un sacerdote di Cristo". Egli è stato sacerdote con entusiasmo, con fede, con passione, nella gioia di appartenere a Gesù. Leggere la vita di Don Stellerino, a prescindere da questa profonda dimensione sacerdotale, sarebbe non aver compreso nulla di lui.

Abbiamo tra i sacerdoti presenti diversi usciti dalla sua scuola, a testimonianza della varietà del suo ministero sacerdotale per le tante occasioni che offriva ai ragazzi affinché si avvicinassero all'esperienza della fede.

È stato nondimeno un instancabile evangelizzatore: l'esperienza di Trsp è stata quella di evangelizzare attraverso i mezzi di comunicazione contemporanei e ha permesso a tanti vastesi all'estero di mantenere un contatto con la propria chiesa d'origine.



È stato infine un grande comunicatore. Ha creduto che lo strumento televisivo gli consentisse di entrare in dialogo con i segni di attesa e di speranza, ma anche con la possibilità di discernere i pericoli per la fede che la vita quotidiana ci pone. In uno degli ultimi incontri, qualche mese fa, mi confidò la sua volontà di portare la sua missione evangelizzatrice anche sul web: ancora una volta il vecchio leone si profilava in questo sogno. Possa ora dal cielo pregare per tutti noi».

Il fratello di Don Stellerino, visibilmente emozionato, ha testimoniato: «Ho ricevuto dimostrazioni di affetto da tante persone, ma sono io a fare le condoglianze a tutti voi che avete perso un seminatore. Il suo buon seme è stata la parola di Dio. Beati voi che avendolo accolto, farete fortificare quel seme».

È quindi intervenuto il sindaco Francesco Menna, che ha detto: «Il mio è un breve messaggio di ringraziamento a Don Stellerino. Da sindaco cerco di interpretare il sentimento dei vastesi e delle istituzioni che tutti lo hanno amato perché egli è stato sacerdote di tutti, degli ultimi, dei più deboli. Ha traghettato la chiesa in vari periodi della nostra città, a cominciare dalla tragica frana del 1956. Lo hanno amato perché innovatore, capace di interpretare la modernità attraverso una comunicazione che arrivava ovunque. Lo hanno amato perché Don Stellerino amava Vasto e i vastesi e siamo convinti che continuerà da lassù a pregare per noi e per la nostra città».

Conclusa la funziona religiosa e accompagnato il feretro all’esterno, l'Arcivescovo di Chieti-Vasto ha espresso un'ultima preghiera: «Don Stellerino, prega per me e per questa Chiesa che tu hai tanto amato. Pregheremo tutti noi per te con affetto e la speranza di ritrovarti nella gioia dei cieli».