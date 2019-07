LARINO. Un’assemblea proficua quella organizzata a Larino presso l’agriturismo “Sorgente di Luna” alla presenza dei Comitati molisani. Molti gli interventi, tutti fatti con il cuore e con peculiarità di intenti. Ad aprire l’incontro Italo Testa, presidente del Forum molisano, da sempre a favore della sanità pubblica che verte in condizioni disatrose. “Da perno del welfare a criticità sempre più complesse, messa in ginocchio dalla chiusura di reparti, riduzione di personale e blocco del turnover. Area non attrattiva per i medici, causa proprio le condizioni confuse ed incerte, e totale assenza delle Istituzioni, che pare convogliano le proprie decisioni verso una sanità privata, la stessa che in una situazione così critica appare come salvatrice per il popolo molisano che vede togliersi il diritto alla salute. Un debito sanitario, continua Testa, che ha visto il suo inizio con l’approdo della Cattolica in Molise, promossa eccellenza che ha portato ad uno svuotamento delle casse Asrem. Bisogna muoversi in un'unica direzione, quella della sensibilizzazione del territorio e la promozione della consapevolezza del bisogno o meglio del diritto sancito della Costituzione”. Concetto ripreso e rafforzato dal capogruppo del Comitato del Basso Molise per il Bene Comune Dilma Baldassarre che invita a fare un passaggio che vada oltre la sensibilizzazione, ma porti a dei risultati imminenti, è il caso di fare una rivoluzione, asserisce la Baldassarre, c’è bisogno di agire con più fermezza. Occorre una proposta fatta a tavolino dai Comitati, senza prevaricazioni, ma per il bene del popolo molisano. Una proposta accolta da tutti i presenti con certezza di operatività condivisa e determinata, quella che ha visto anche l’intervento dell’on.Giuseppina Occhionero intervenuta all’incontro. La Occhionero ha ribadito la disponibilità a farsi portavoce presso le Istituzioni esponendo la fattibilità del riscrivere un Piano Operativo a misura del Molise. Presente all’incontro anche l’on. Rosalba Testamento a supporto del tema, Lucio Pastore e Marcella Stumpo.

Accalorati alcuni interventi, ma lucidi e ben definiti e tutti riconducenti ad una visione d’insieme e al muoversi verso un'unica direzione non trascurando anche la forte illegalità che si attua in Molise. Tutti concordi, il decreto Balduzzi va rivisto, va pensato un decreto Molise che tenga conto della situazione del territorio molisano e della suo popolo. Di Livelli Essenziali di Assistenza di primo e secondo livello attuabili anche in Molise, quelli che permettono alla sanità pubblica di essere efficiente per la collettività. Un decreto, quello di Balduzzi che ha dato inizio all’impoverimento del territorio sotto vari aspetti, togliere servizi sanitari significa decretare anche lo svuotamento delle aree interne. Un incontro propositivo e propedeutico a fronteggiare la complessa situazione della sanità molisana, una proposta comune indipendentemente dal colore politico che ha visto nella riunione il focus d’azione e l’individuazione di una linea da perseguire. Sensibilizzare i molisani, il territorio e responsabilizzare la politica e soprattutto proporre un Piano Operativo Sanitario che possa fornire una sanità pubblica di qualità a garanzia del popolo molisano. Purtroppo si è dovuta constatare l'assenza dell’Amministrazione comunale della cittadina frentana ospitante, presente solo la consigliera di minoranza Graziella Vizzarri, vice presidente del consiglio del comune di Larino.

Buone intenzioni e compattezza, da parte dei comitati per ridare speranze ai molisani con una nuova forza motrice proveniente dall’intera Regione, questo il grande risultato dell’incontro.