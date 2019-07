CAMPOBASSO. È iniziata la seconda edizione del “Molise Pride” lungo strade e piazze del capoluogo. La comunità Lgbt e tutti i suoi sostenitori stanno affollando la città con colori, musica e bandiere; il corteo è partito - puntuale alle 17:00 come da programma - da piazza Cuoco e sta transitando per Via Veneto, Via Mazzini, Piazza Pepe, Corso Vittorio Emanuele II, fino all'arrivo previsto in Piazza della Libertà.

Il sindaco di Campobasso Roberto Gravina, come annunciato, è presente, insieme ad altri esponenti politici.

Gli ospiti e i testimonial di quest'anno sono gli attori Pietro Turano e Francesco Stella, la regista Karole Di Tommaso e il segretario nazionale di Arcigay Gabriele Piazzoni.