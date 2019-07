TERMOLI. L’assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Termoli comunica che domani, domenica 28 luglio 2019, alle ore 15 presso il porto turistico Marina di San Pietro, al Sottovento, l’Amministrazione comunale incontrerà Marco Togni, giovane ingegnere genovese di 37 anni che sta percorrendo il perimetro della nostra penisola (circa 6000 chilometri a piedi) per far conoscere la sclerosi multipla. La tappa di Termoli di questo percorso della sensibilizzazione e della solidarietà sarà l’occasione per far conoscere non solo tanti aspetti medici e pratici di questa malattia, ma soprattutto per evidenziare le problematiche quotidiane che i malati di sclerosi devono affrontare quotidianamente.

L’assessore alle Politiche Sociali, Silvana Ciciola, chiarisce l’importanza di questo appuntamento, evidenziando come “occasioni come quella di domani danno l’opportunità di far conoscere una malattia diffusa tra la popolazione più di quanto si possa credere e fanno capire quali e quanti siano i problemi quotidiani che i malati e le loro famiglie sono costretti ad affrontare ogni giorno anche nel compiere gesti assolutamente normali della vita quotidiana. Un’occasione anche per la nostra Amministrazione per confermare e rinnovare un impegno concreto, per quanto di nostra competenza, per aiutare i malati ed i loro familiari e rendere la loro vita normale e con meno difficoltà possibili”.