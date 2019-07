TERMOLI. Dopo l'episodio della scorsa notte, che ha visto aggrediti i militari della Guardia costiera, la Capitaneria di Porto si è organizzata per un'operazione in grande stile contro gli insediamenti abusivi di ombrelloni sugli arenili termolesi. Dal lungomare nord a Rio Vivo è in corso infatti una lunga e accurata ricognizione in elicottero: fari puntati sia sulle spiagge che sul mare.





Subito dopo ecco arrivare la ruspa con rimorchio e iniziare la rimozione di ombrelloni, sdraio e qualsiasi oggetto lasciato incustodito, fra lo sgomento dei villeggianti che sono corsi a protestare e mettere in salvo in extremis il possibile.