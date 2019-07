Via del Molinello Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Sempre più città di rototatorie Termoli. C'è chi ne invoca addiritture altre, per adesso ci si deve accontentare di quella del parco comunale, in via del Molinello, legata anche alla recente costruzione di una nuova palazzina.

Ultimati i lavori per le varie sezioni, che andranno a disciplinare, ma anche rendere più tortuoso per gli automobilisti il transito su quel tratto di strada, che dopo poche decine di metri ne vede anche un'altra, quella che porta ai campi da tennis.