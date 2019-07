Il rendiconto 2018 del Comune di Termoli fa ancora discutere

TERMOLI. Nel corso del consiglio comunale del 22 luglio, tra le altre cose, è stato approvato anche il rendiconto 2018 del Comune di Termoli. Per legge, l’approvazione consiliare andava deliberata entro il 30 aprile, ma a quella data l’amministrazione uscente è riuscita ad approvare il rendiconto solo a livello di giunta, con la non trascurabile assenza dell’allora assessore al bilancio, fiscalità e patrimonio, Ferrazzano, dimessosi dalla giunta pochi giorni prima, per passare allo schieramento del nuovo sindaco Roberti, il quale lo ha inserito nella nuova giunta con le cariche di vice-sindaco e di assessore ai lavori pubblici, trasporti e viabilità.



Nell’intervento tenuto in consiglio, il nuovo assessore al bilancio, Mottola, ha detto che stava rivedendo tutti i rendiconti dal 2015 in poi, a suo parere non veritieri, ma che comunque al momento non si poteva fare altro che approvare il rendiconto 2018 così come è stato approntato ed approvato dalla giunta precedente. Naturalmente l’ex sindaco Sbrocca è insorto, ed ha accusato Mottola di avere dichiarato che il rendiconto 2018 è falso, pur invitando il consiglio ad approvarlo e dunque commettendo due reati: falso in bilancio ed abuso d’ufficio. Lo stesso concetto è stato ribadito in un successivo comunicato stampa del PD, di commento al consiglio comunale del 22 luglio.

Ma è vero che se un bilancio è non veritiero, allora non può essere che falso? Sembra logico, ma non lo è, perché un bilancio può essere contemporaneamente non vero e non falso. Il falso in bilancio si configura quando esiste l’elemento soggettivo del dolo, cioè la volontà e la consapevolezza di alterare le scritture contabili. Mancando il dolo - e l’assessore Mottola non ne ha fatto parola – un bilancio può risultare non vero in alcune sue voci, senza che lo si possa definire falso. Anzi, nei bilanci (fatta eccezione per il bilancio finanziario per cassa) sono inevitabilmente presenti scritture non vere, in quanto molte voci contabili non sono quantificabili direttamente, ma solo per stime o congetture.

Tecnicamente, si parla di valore stimato quando è desunto sulla scorta di altre informazioni, che posso condurmi al risultato cercato, applicando metodi che l’esperienza fa ritenere adeguati; invece un valore è congetturato quando non c’è nessun appiglio informativo e si ricava il dato in via del tutto ipotetica. Naturalmente un buon amministratore cerca di ridurre al minimo gli errori dovuti a stime e congetture.

Nei bilanci del Comune di Termoli dal 2015 al 2018 troviamo un caso eclatante di dati non veritieri, sui quali però non c’è stato finora alcuno sforzo di miglioramento (stiamo a vedere cosa farà l’assessore Mottola). Mi riferisco agli “accertamenti” per recupero dell’evasione tributaria, cioè quelli “scovati” dal gestore dei servizi fiscali, da non confondere con i tributi ordinariamente a ruolo. Nel rendiconto 2018 troviamo indicati 18,6 milioni di entrate tributarie ordinarie dell’anno, di cui nel corso dell’anno si sono incassati 14,6 milioni, cioè il 79%. Per le entrate da recupero dell’evasione, sempre del 2018, troviamo contabilizzata la somma di 6,7 milioni, di cui nell’anno si sono incassati appena 246 euro. Decisamente c’è troppa sproporzione tra il tasso di incasso nell’anno dei tributi ordinari e di quelli da presunta evasione.

Le entrate dell’anno che non si riesce ad incassare vanno nei residui attivi, che si dovrebbero recuperare negli anni successivi, a meno di riaccertamenti e cancellazioni. All’inizio del 2018, nonostante pesanti cancellazioni operate negli esercizi precedenti, c’erano residui fiscali da recupero dell’evasione per ben 17,2 milioni, di cui si sono riscossi 373.143 euro (2%), mentre dei residui iniziali da tributi ordinariamente accertati, pari a 12,7 milioni, se ne sono riscossi 4,8 milioni (38%).

È evidente che le entrate da recupero dell’evasione messe a bilancio sono largamente sovrastimate e che dunque possono essere considerate a buon diritto non veritiere, benché non false.